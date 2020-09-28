Sadece iOS ile kullanıcılara sunulan kullanışlı özellikler

Güvenilir ve kararlı çalışma Güvenlik tarafı da oldukça önemli. Virüs ve istenmeyen yazılımlara karşı sıkıca korunan bu sistem her zaman sorunsuzca çalışabiliyor. Bu da yazılım ve donanımın birlikte çalışan ekipler tarafından tasarlanması sayesinde mümkün oluyor. iPhone ve iOS’in tüm bileşenleri ile birlikte verimli bir şekilde ve uyum içinde çalışıyor.