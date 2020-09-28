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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 11:15 | 

Sadece iOS ile kullanıcılara sunulan kullanışlı özellikler

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 14 güncellemesini kullanıcılara sundu. Pek çok yeniliği beraberinde getiren iOS 14, iPhone kullanıcıları için önemli dokunuşlar yapıyor. Peki iOS yazılımı kullanıcılara neler sunuyor? Kullanışlı özellikleri neler?

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1Tek bir sistem ve bütünsel bir yapı
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Tek bir sistem ve bütünsel bir yapı

iOS dışarıdan gelebilecek istenmeyen durumlara karşı güvenilir bir yapıya ve tek bir işletim sistemine sahiptir. Bununla birlikte tüm iOS güncelleme süreci sadece Apple tarafından yönetildiği için ve iOS müşterileri her zaman cihazlarını güncel tutabilirler.

2Uzun yıllar boyunca en güncel yazılım
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Uzun yıllar boyunca en güncel yazılım

Bu yapının sağladığı faydalar:

iOS yazılım güncellemeleri sayesinde kullanıcıların yazılımları güncel, güvenli ve yeni özelliklere sahip oluyor. Performans iyileştirmeleri sayesinde kullanıcı deneyimleri daha iyi bir hale geliyor. Aynı zamanda her yeni güncelleme geldiği anda iOS cihazlar bundan faydalanabiliyor.

3Yüksek performans
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Yüksek performans

Yazılım ve donanımın beraber tasarlandığı bu sistem Apple cihazların her zaman yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Bu yazılım Apple tasarımı hızlı çiplerle de birleşince iyi bir deneyim sunuyor.

4Güvenilir ve kararlı çalışma
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Güvenilir ve kararlı çalışma

Güvenlik tarafı da oldukça önemli. Virüs ve istenmeyen yazılımlara karşı sıkıca korunan bu sistem her zaman sorunsuzca çalışabiliyor. Bu da yazılım ve donanımın birlikte çalışan ekipler tarafından tasarlanması sayesinde mümkün oluyor. iPhone ve iOS’in tüm bileşenleri ile birlikte verimli bir şekilde ve uyum içinde çalışıyor.

5Hızlı, kolay ve sezgisel kullanım
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Hızlı, kolay ve sezgisel kullanım

iOS’in kullanımı kolay ve hızlı. Uygulamalar arasında geçişler yapmak çok hızlı, kopyala yapıştır gibi işler de kolaylıkla yapılabiliyor. Fotoğraf ve video düzenleme araçları da her zamankinden daha gelişmiş ve kullanımları çok kolay. Öyle ki çocuklar bile kolaylıkla kullanabiliyorlar.

6Gizlilik
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Gizlilik

Gizlilik, Apple cihazları için elbette önemli. Şirketin ürettiği cihazlar kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli ve güvende tutacak şekilde tasarlanıyor. Örneğin uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde iMessage ve FaceTime görüşmeleriniz, gizliliğinizin korunması için şifreleniyor. Yani mesajlarınızı hiç kimse okuyamıyor.

7Güvenlik güncellemeleri
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Güvenlik güncellemeleri

Ücretsiz indirilebilen iOS güncellemeleri, iPhone yazılımınızın güncel ve koruma altında olmasını sağlıyor ve yüksek performansı göstermesini sağlıyor.

8Sınırlı reklam takibi
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Sınırlı reklam takibi

Safari, reklam şirketlerinin sizden aldığı bilgileri otomatik olarak sınırlıyor. Apple, reklam şirketlerine veya diğer kurumlara satmak için kişisel bilgilerinizi toplamadığını belirtiyor.

9App Store
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App Store

Yeni bir uygulama veya güncelleme, önce Apple ekibi tarafından test ediliyor. Böylece, uygulama ve güncellemelerin en iyi şekilde çalıştıklarından emin olunuyor. Ekip, zararlı yazılımları ve virüsleri tespit etmek için incelemeler yapıyor. Katı gizlilik yönergelerimizin uygulama geliştiricisi tarafından kabul edildiğini onaylıyor.

10Destek
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Destek

Apple'ın destek ekibi, gerçek bir kişiyle konuşmak isteyebileceğiniz düşüncesini temel alıyor. Apple Destek uygulaması ile, telefon, online sohbet veya mail yoluyla hemen bir uzmanla iletişime geçebilir veya yararlı makalelere göz atabilirsiniz. Ayrıca, Apple Destek sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

11Diğer Apple cihazlarla uyum
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Diğer Apple cihazlarla uyum

iOS ile birlikte Apple Arcade ve Apple Music gibi Apple servislerinden faydalanabiliyorsunuz. Aile içi paylaşım sayesinde aile bireylerinizi kolayca ailenize ekleyerek ailenizi oluşturabilir; bu servisleri, uygulamalarınızı ve iCloud depolama alanınızı beş kişiye kadar aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda aile üyelerinizin satın alımlarına sınırlar koyabilir, çocuklarınızın ekran süresinden haberdar olabilirsiniz.

12AR deneyimi
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AR deneyimi

iOS, kalibre edilmiş kameralar, görüntü sinyal işlemci ve grafik işlemcisi ile kendi AR platformunu sunuyor.

13AirDrop
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AirDrop

AirDrop kullanarak dosyalarınızı Mac, iOS veya iPadOS aygıtlarınız arasında paylaşabilirsiniz. AirDrop aygıtlar arası çalıştığı için Wi-Fi ağına ihtiyacınız olmaz. Yan odadaki iş arkadaşınızla bir belge paylaşmak veya masanın diğer ucundaki müşteriye bir sunum göndermek için kullanışlı bir özellik.

14iCloud
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iCloud

iCloud ile fotoğraflarınız, mesajlarınız, dosyalarınız, güncel kalıyor. Ayrıca hepsine tüm cihazlarınızdan kolayca erişebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafların tam çözünürlükteki orijinal halleri otomatik olarak iCloud’a yüklenir ve cihazınızda yer kaplamaz. Daha küçük boyutlu versiyonları ise cihazınızda kalmaya devam eder ve her zaman Fotoğraflar uygulamasında görebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda ise orijinallerini indirebiliyorsunuz.

15Bul uygulaması
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Bul uygulaması

Aradığınızı tek dokunuşla bulmanızı sağlayan Bul uygulaması; iPhone, iPad, Mac, Apple Watch veya AirPods’unuzu bulmanıza yardımcı olur. Bu uygulamayı kalabalık bir parkta ailenizi bulmak veya arkadaşlarınızın nerede piknik yaptığını görmek için de kullanabilirsiniz.

16Instant Hotspot
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Instant Hotspot

Instant Hotspot sayesinde Mac ya da iPad’iniz iOS cihazınızdaki Kişisel Erişim Noktası’nı uzaktan otomatik olarak etkinleştirebilir. Şifre girmeden, beklemeden, Mac ya da iPad’inizi açtığınız anda saniyeler içerisinde internete bağlanabilirsiniz.

17Handoff
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Handoff

iPhone’unuzda yazmaya başladığınız bir mail’i iPad ya da Mac’inizde tamamlamak isterseniz veya Mac’inizde yazmaya başladığınız bir rapora toplantıya giderken iPhone’unuzda devam etmek isterseniz Handoff ile mümkün. iOS, macOS ya da iPadOS cihazlarınız yaptığınız işleri kendi aralarında otomatik olarak aktarabilirler.

18Evrensel Pano
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Evrensel Pano

iOS cihazınızdaki bir uygulamadan fotoğraf, video veya metin kopyalayıp yakındaki Mac’inizde ya da iPad’inizde bir başka uygulamaya yapıştırmak çok basit. Her zaman yaptığınız gibi sadece kopyalayın ve yapıştırın.

19Süreklilik kamerası
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Süreklilik kamerası

iPhone’unuzu kullanarak yakınınızdaki bir objenin fotoğrafını çektiğinizde veya bir belgeyi taradığınızda görüntü otomatik olarak Mac’inize de aktarılır. Böylece fotoğraf çekip ya da tarama yapıp o belgeyi email atmanıza ya da bir harici diskle bilgisayarınıza almaya gerek kalmadan saniyeler içerisinde Mac’inizde kullanmaya devam edersiniz.

20Geriye dönük uyumluluk
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Geriye dönük uyumluluk

Apple'ın eski cihazları hemen liste dışı bırakmaması önemli. iOS 14 Apple'ın en güncel işletim sistemi sürümü; ancak yıllar önce satışa sunulan iPhone 6S serisi telefonlara dahi bu güncellemeyi kurabiliyorsunuz.

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