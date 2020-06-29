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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 08:36,

iOS 14 ile gelen ve gizli kalan müthiş özellikler

Apple'ın ilk olarak WWDC 2020 etkinliğinde görücüye çıkardığı iOS 14 mobil işletim sistemi, beraberinde pek çok yeni özelliği getirecek.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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iOS 14'ün öne çıkan bazı özellikleri ise iPhone'lara minik ama önemli dokunuşlar yapacak. İşte iOS 14'ün perde arkasında kalan önemli özellikleri...

2Ön kameraya ayna modu geliyor
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Ön kameraya ayna modu geliyor

Bugüne dek pek çok Android cihazında görülen bu özellik, iPhone'larda da aktif hale geliyor. Kullanıcılar ayna modunu açarak fotoğraflarında ayna yansımasını görebilecek.

3FaceTime
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FaceTime

iOS 14 ile gelen bir diğer özellik ise FaceTime'ı zenginleştiriyor. Göz teması özelliği, karşılıklı konuşanların doğal göz teması kurmasına destek oluyor. Yani siz ön kameraya değil de konuşurken ekrana bakıyor olsanız da geliştirilen algoritmalar sayesinde birbirinizin yüzüne bakıyor olacaksınız.

4Sesli notlar uygulamasında gürültüye son
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Sesli notlar uygulamasında gürültüye son

Sesli Notlar, ses kaydı alabildiğimiz önemli iOS araçlarından biri. iOS 14 güncellemesi ile de bu araç, gürültü engelleme özelliğine kavuşuyor. Ses kayıtlarınızı düzenlerken kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde, kayıt esnasında arka plandan gelen istenmeyen ortam seslerini filtreleyebilmek mümkün.

5Mesajlar
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Mesajlar

iOS 14, Mesajlar klasörüne de el atıyor ve kullanıcılar için filtreleme özelliğini hayata geçiriyor. Yapay zekanın devreye girdiği Mesajlar bünyesinde, gelen SMS'ler, reklam ve işlemler şeklinde gruplandırılabiliyor ve bunu iPhone sizin için otomatik yapıyor. Böylece kullanıcılar, hiçbir şey yapmadan reklam için gelen SMS'leri doğrudan bloke edebiliyor.

6Ana sayfadan gizlenen uygulamalar
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Ana sayfadan gizlenen uygulamalar

iPhone'lara yüklediğiniz her uygulama, bugüne dek mutlaka vitrinde görünür halde bulunuyordu. iOS 14 güncellemesi ile ise bu durum değişiyor. Kullanıcılar, ana ekranda görünmesini istemediği uygulamaları gizleyebiliyor ve sadece aradıklarında bulabiliyor.

7Fotoğraflar daha fazla yakınlaştırılacak
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Fotoğraflar daha fazla yakınlaştırılacak

iOS 14'ün öne çıkan özelliklerinden biri de zoom sınırını artırması olacak. Çektiğiniz fotoğraflara bakarken ekrana getirdiğiniz bir fotoğrafa daha fazla 'zoom' yapabileceksiniz.

8Sesinize daha iyi kulak verecek
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Sesinize daha iyi kulak verecek

iOS 14 ile yapay zeka çok daha aktif bir şekilde kullanılacak. Bunun bir örneği de ses tanıma özelliğinde gizli. Ses verilerini yapay zeka yardımıyla işleyen iOS 14, yangın alarmları, sirenler, duman dedektörleri, kedi ve köpek sesleri, ev aletlerinin çıkarmış olduğu sesleri ayırt edebilecek ve bu sesler üzerine kullanıcıları uyarabilecek.

9iPhoneların arkasına dokununca...
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iPhone'ların arkasına dokununca...

iOS 14'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de geri dokunma özelliği... iPhone'un arkasına iki ya da üç kez dokunarak kamerayı açma, ana ekrana dönme, denetim merkezini açma, ekran görüntüsü alma gibi birçok işlevi hızlıca gerçekleştirebilmek mümkün.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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