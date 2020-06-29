iOS 14 ile gelen ve gizli kalan müthiş özellikler

iOS 14'ün öne çıkan bazı özellikleri ise iPhone'lara minik ama önemli dokunuşlar yapacak. İşte iOS 14'ün perde arkasında kalan önemli özellikleri...
2
Abone Ol
Ön kameraya ayna modu geliyor
Bugüne dek pek çok Android cihazında görülen bu özellik, iPhone'larda da aktif hale geliyor. Kullanıcılar ayna modunu açarak fotoğraflarında ayna yansımasını görebilecek.
3
Abone Ol
FaceTime
iOS 14 ile gelen bir diğer özellik ise FaceTime'ı zenginleştiriyor. Göz teması özelliği, karşılıklı konuşanların doğal göz teması kurmasına destek oluyor. Yani siz ön kameraya değil de konuşurken ekrana bakıyor olsanız da geliştirilen algoritmalar sayesinde birbirinizin yüzüne bakıyor olacaksınız.
4
Abone Ol
Sesli notlar uygulamasında gürültüye son
Sesli Notlar, ses kaydı alabildiğimiz önemli iOS araçlarından biri. iOS 14 güncellemesi ile de bu araç, gürültü engelleme özelliğine kavuşuyor. Ses kayıtlarınızı düzenlerken kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde, kayıt esnasında arka plandan gelen istenmeyen ortam seslerini filtreleyebilmek mümkün.
5
Abone Ol
Mesajlar
iOS 14, Mesajlar klasörüne de el atıyor ve kullanıcılar için filtreleme özelliğini hayata geçiriyor. Yapay zekanın devreye girdiği Mesajlar bünyesinde, gelen SMS'ler, reklam ve işlemler şeklinde gruplandırılabiliyor ve bunu iPhone sizin için otomatik yapıyor. Böylece kullanıcılar, hiçbir şey yapmadan reklam için gelen SMS'leri doğrudan bloke edebiliyor.
6
Abone Ol
Ana sayfadan gizlenen uygulamalar
iPhone'lara yüklediğiniz her uygulama, bugüne dek mutlaka vitrinde görünür halde bulunuyordu. iOS 14 güncellemesi ile ise bu durum değişiyor. Kullanıcılar, ana ekranda görünmesini istemediği uygulamaları gizleyebiliyor ve sadece aradıklarında bulabiliyor.
7
Abone Ol
Fotoğraflar daha fazla yakınlaştırılacak
iOS 14'ün öne çıkan özelliklerinden biri de zoom sınırını artırması olacak. Çektiğiniz fotoğraflara bakarken ekrana getirdiğiniz bir fotoğrafa daha fazla 'zoom' yapabileceksiniz.
8
Abone Ol
Sesinize daha iyi kulak verecek
iOS 14 ile yapay zeka çok daha aktif bir şekilde kullanılacak. Bunun bir örneği de ses tanıma özelliğinde gizli. Ses verilerini yapay zeka yardımıyla işleyen iOS 14, yangın alarmları, sirenler, duman dedektörleri, kedi ve köpek sesleri, ev aletlerinin çıkarmış olduğu sesleri ayırt edebilecek ve bu sesler üzerine kullanıcıları uyarabilecek.
9
Abone Ol
iPhone'ların arkasına dokununca...
iOS 14'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de geri dokunma özelliği... iPhone'un arkasına iki ya da üç kez dokunarak kamerayı açma, ana ekrana dönme, denetim merkezini açma, ekran görüntüsü alma gibi birçok işlevi hızlıca gerçekleştirebilmek mümkün.