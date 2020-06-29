iOS 14 ile gelen ve gizli kalan müthiş özellikler

Mesajlar iOS 14, Mesajlar klasörüne de el atıyor ve kullanıcılar için filtreleme özelliğini hayata geçiriyor. Yapay zekanın devreye girdiği Mesajlar bünyesinde, gelen SMS'ler, reklam ve işlemler şeklinde gruplandırılabiliyor ve bunu iPhone sizin için otomatik yapıyor. Böylece kullanıcılar, hiçbir şey yapmadan reklam için gelen SMS'leri doğrudan bloke edebiliyor.