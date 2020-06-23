iOS 14 ile gelen tüm yenilikler: iPhone'lar değişiyor

Daha Fazla Şeffaflık ve Kontrol için Gelişmiş Gizlilik Özellikleri Artık tüm uygulamaların takip işlemlerinden önce kullanıcılardan izin almaları zorunlu tutuluyor. Bu yılın ilerleyen günlerinde, App Store ürün sayfaları geliştiricilerin kendi raporladıkları gizlilik uygulamalarına ilişkin özetleri sade ve kolay anlaşılan bir formatta yer verecek. Ayrıca, kullanıcılar mevcut hesaplarını Apple ile Giriş Yap özelliğine yükseltebilecek, bir uygulamaya konuma erişim izni verirken uygulama geliştiricileriyle tam konumları yerine yaklaşık konumlarını paylaşmayı seçebilecek ve bir uygulamanın mikrofon ve kamera kullanımıyla ilgili daha fazla şeffaflık elde edecekler.