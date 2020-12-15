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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 08:13 | 

iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?

Apple, iOS 14.3 güncellemesini dün akşam saatlerinde sessiz sedasız kullanıma sundu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'unuzda ne değişecek?

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Tüm iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle kullandığınız iPhone'da bakın neler değişiyor?

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iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte telefonunuzda bu değişiklikleri göreceksiniz:

3Apple Fitness+
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Apple Fitness+

iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

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On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

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Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir

6AirPods Max
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AirPods Max

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

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Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

8Fotoğraflar
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Fotoğraflar

iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

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25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

10Gizlilik
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Gizlilik

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

11TV uygulaması
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TV uygulaması

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

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En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

13Uygulama Parçacıkları
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Uygulama Parçacıkları

Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

14Sağlık
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Sağlık

Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

15Hava Durumu
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Hava Durumu

Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

16Safari
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Safari

Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

17Hata düzeltmeleri
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Hata düzeltmeleri

Bazı MMS mesajların alınamaması

Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması

Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi

Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi

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Uygulama klasörlerinin açılamaması

Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması

Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi

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WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması

VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması

20Güncelleme alan cihazlar
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Güncelleme alan cihazlar

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

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iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

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iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

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iOS 14.3 & iPadOS 14.3 güncellemesinicihazınıza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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iPhone 6 ve öncesi modeller güncelleme alamayacak.

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