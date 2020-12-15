iOS 14.3 güncellemesi yayında: Yükleyince bakın ne göreceksiniz?
Apple, iOS 14.3 güncellemesini dün akşam saatlerinde sessiz sedasız kullanıma sundu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'unuzda ne değişecek?
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Tüm iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle kullandığınız iPhone'da bakın neler değişiyor?
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iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte telefonunuzda bu değişiklikleri göreceksiniz:
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Apple Fitness+
iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması
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On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri
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Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir
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AirPods Max
Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
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Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği
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Fotoğraflar
iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir
Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir
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25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği
iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır
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Gizlilik
App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü
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TV uygulaması
Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz
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En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir
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Uygulama Parçacıkları
Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği
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Sağlık
Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme
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Hava Durumu
Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir
Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir
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Safari
Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği
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Hata düzeltmeleri
Bazı MMS mesajların alınamaması
Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması
Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi
Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi
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Uygulama klasörlerinin açılamaması
Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması
Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması
Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi
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WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması
VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması
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Güncelleme alan cihazlar
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
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iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
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iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
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iOS 14.3 & iPadOS 14.3 güncellemesinicihazınıza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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iPhone 6 ve öncesi modeller güncelleme alamayacak.