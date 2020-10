iOS 14.1 güncellemesi yayınlandı: Telefonunuzda ne değişecek?

iOS 14.1 güncellemesi alan iPhone modelleri iPhone 12 Pro Max



iPhone 12 Pro



iPhone 12



iPhone 12 mini



iPhone 11 Pro Max



iPhone 11 Pro



iPhone 11



iPhone XS Max



iPhone XS



iPhone XR



iPhone X



iPhone 8 Plus



iPhone 8



iPhone 7 Plus



iPhone 7



iPhone 6S Plus



iPhone 6S



iPhone SE (1. nesil)



iPhone SE (2. nesil)



iPod Touch (7. nesil)