Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 10:57,
iOS 13.5.1 güncellemesi telefonlara geldi! Ne değişecek?
iPhone kullanıyorsanız yeni güncellemeyi mutlaka indirmelisiniz. İşte telefonunuzda yaşanacak tüm büyük değişimler...
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Apple, iOS 13.5.1 güncellemesini yayınladı. Güvenlik açıklarını kapatan güncelleme, iOS 13.5 güncellemesinden hemen sonra yayına verildi. Peki iOS 13.5 güncellemesi telefonunuzda neleri değiştiriyor? Neden yüklemelisiniz?
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İlk dikkat çeken yenilik koronavirüsle birlikte sokağa çıktığımızda taktığımız maskelerle ilgili. Face ID, yüzünüzü hızlıca tarayarak telefonun ekran kilidinin açılmasını sağlıyor. Ancak maske taktığınızda bu teknoloji sizin yüzünüzü tanıyamadığından ekran kilidini açmakta kullanıcı sorun yaşıyor. Bu da şifreli ekrana geçiş ve ekran kilidinin açılma işlemlerinin daha yavaş işlemesine yol açıyor.
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iOS 13.5 güncellemesi işte bu noktada kullanıcıların imdadına yetişiyor. Telefonunuz siz maske taktığınızda sizi yüzünüzden tanıyamayacağını artık çok daha hızlı anlayacak ve hemen şifre ekranını karşınıza getirecek. Böylece ekran kilidini açmak için beklemek zorunda kalmayacaksınız.
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Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'sinin aktif hale gelecek olması... Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar, haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Siz de böylece virüslü kişinin menziline girdiğinizde bunu bildirimle fark ediyor ve kişiden uzakta kalabiliyorsunuz.
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iOS 13.5 ile gelen bir başka özellik de şu ara oldukça yoğun olarak kullanılan FaceTime'ı kapsıyor. FaceTime görüşmelerindeki otomatik yüz yakınlaştırma özelliği, güncelleme ile birlikte kapatılabilecek. Yani kullanıcılar otomatik yüz yakınlaştırma özelliğini kullanmak zorunda olmayacak. Ayarlar > FaceTime > Konuşma yolunu izleyerek de seçeneği kapatabilir, statik bir arayüze geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede özellikle de kalabalık görüşmelerde kişilerin görüntüsü kendi kendine büyüyüp küçülmeyecek, herkes eş büyüklükte karo içinde gösterilecek.
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Kullanıcıların hoşuna gidecek bir başka yenilik de Instagram'da müzik paylaşmayla ilgili... iOS 13.5 güncellemesi sonrası Apple Müzik kullanıcıları, sevdikleri şarkıları, tıpkı Spotify'da olduğu gibi Instagram hesaplarından hikaye olarak paylaşabilecek. Böylece kullanıcılar Spotify sınırlamasıyla karşı karşıya kalmayacak.
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İlgili güncelleme, bir dizi hatayı da ortadan kaldıracak. Özellikle de iPhone'ların çökmesine yol açan bazı karakterlerin bulunduğu SMS'lerle ilgili adım atan Apple, bu sorunu yeni güncelleme ile çözüyor. iOS 13.5 güncellemesi bu akşam saatlerinde dünya genelinde aktif hale gelecek.
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Durun daha bitmedi! Whatsapp'ta yazışırken Space yani Boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı hiç denediniz mi? Çok işinize yarayacak bir özellik içinde gizli...
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Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.
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Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!
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Pek çok kişi farkında değil ama kullandığınız telefonun flaşını açtığınızda aslında şaşıracağınız çok önemli bir şey var!
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Kullandığınız telefonda (iPhone'un herhangi bir modelinde) önce ilgili menüyü açıp fener simgesine 'sertçe' dokunuyoruz.
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Ardından ekrana resimde gördüğünüz üzere böyle bir seçenek geliyor. Peki bu adımdan sonra ne yapacağız?
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Siz parmağınızı yavaşça yukarı doğru kaydırdığınızda beyaz renk artıyor ve flaştaki değişimi görmeye başlıyorsunuz.
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Yanan flaşın parlaklığı artıyor. Yani fenerinizin daha çok aydınlatmasını istiyorsanız bu ayardaki kutular tamamen beyaz olmalı.
Daha bitmedi!
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Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!
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Telefonunuzu açın ve önce arama butonuna basın. Ardından numara girdiğiniz tuş takımı ekranına gelin. Şimdi sonraki adıma geçelim...
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Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra kontrol edin, eğer buradaki gibi rakam ve sembolleri doğru yazdıysanız bir sonraki adıma geçin.
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Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz. Yani bu sembol ve rakamları girdikten sonra arama butonuna basmanız yeterli.
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Bu şekilde gizli kalan bir özellik aktif hale gelmiş oluyor. Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle görünüyor.
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Ekranda pek aşina olmadığınız birçok ayar bulunuyor. Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.
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LTE bölümünü seçtikten sonra ise karşımıza resimde gördüğünüz gibi bir ekran geliyor. Ama işimiz elbette burada bitmiyor!
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Karşımızdaki bu ekranda diğer ayarlara bakmaksızın doğrudan Serving Cell Meas seçeneğine dokunup devam ediyoruz.
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Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Bizi ilgilendiren kısmı aslında rsrp0 olan bölüm...
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rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.
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Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!
Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...
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Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.
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Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.
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Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!
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Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?
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Önce Ayarlar altından Genel'e girin.
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Daha sonra Klavye'yi seçin.
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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
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Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.
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Japonca'yı seçin.
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Daha sonra da Kana'yı...
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Bitti'e basın...
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Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.
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Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.
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Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.
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İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!
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Telefon kullanmanızı hızlandıracak bir önerimiz daha var. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!
Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.
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Erişilebilirlik'e dokunun.
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AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...
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En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...
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6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.
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Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...
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Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...
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Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.