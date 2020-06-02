iOS 13.5.1 güncellemesi telefonlara geldi! Ne değişecek?

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise COVID-19 maruz kalma bildirimleri API'sinin aktif hale gelecek olması... Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar, haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Siz de böylece virüslü kişinin menziline girdiğinizde bunu bildirimle fark ediyor ve kişiden uzakta kalabiliyorsunuz.