Gündem Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 16:26 | 27 Ekim 2021 - 16:26

İOKBS tarihi belli oldu mu? İşte MEB 2022 Bursluluk sınavında hakkında merak edilenler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu?