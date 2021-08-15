İOKBS takvimi belli oldu: Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
Bursluluk sınavı için hazırlıklar devam ediyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfları ilgilendiren bursluluk sınavının tarihi koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yeni tarih bilgisi paylaşmıştı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? 2021 Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
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1
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı önümüzdeki ay gerçekleşecek. 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.
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Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar ise 28 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.
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Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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İOKBS NEDİR?
Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrenci tarafından ilgi görüyor. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor. Sınava her yıl 5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.