İOKBS takvimi belli oldu: Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 Bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

İOKBS NEDİR? Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrenci tarafından ilgi görüyor. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor. Sınava her yıl 5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.