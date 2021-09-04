Gündem Haber Giriş: 04 Eylül 2021 - 23:51 | 04 Eylül 2021 - 23:51

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihini açıkladı

Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi gündeme geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarının katılımı ile yapılacak bursluluk sınavı sonrası sonuçlar erişime açılacak. 5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek bursluluk sınavının sonuçları MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Gözler şimdi sonuç tarihinde. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.