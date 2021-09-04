Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihini açıkladı
Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi gündeme geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarının katılımı ile yapılacak bursluluk sınavı sonrası sonuçlar erişime açılacak. 5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek bursluluk sınavının sonuçları MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Gözler şimdi sonuç tarihinde. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala İOKBS sonuç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. MEB, 2021 sınav kılavuzuyla bursluluk sınav sonuç tarihini duyurmuştu. Bu yılın takvimine göre, İOKBS sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
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Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresindenilan edilecektir.
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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronikortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.