İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MEB Bursluluk Sınavı sonuç tarihi

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından değerlendirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2021 etabına (İOKBS) yüzbinlerce öğrenci katıldı. Gözler şimdi önce sınav ait cevap anahtarlarının yayımlanması ardından da sonuçların erişime açılmasında. İşte, 2021 MEB Bursluluk Sınavı sonuç tarihi...