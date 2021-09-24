İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu nasıl öğrenilir? MEB detayları paylaştı
Bu yıl 25 Nisan'da yapılması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) corona virüs nedeniyle ertelenmiş, 5 Eylül tarihinde yapılmıştı. Şimdi gözler İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihte.Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu nasıl öğrenilir? MEB detayları paylaştı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS'nin sonucu binlerce öğrenci ve velinin gündeminde.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021'de meb.gov.tr adresinden duyurulacağını bildirdi.
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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde 'Sınav Sonuç Belgesi'ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
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İOKBS NEDİR?
Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.