Ä°OKBS ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte bursluluk sÄ±nav tarihi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek olan eski adÄ±yla PYBS yeni adÄ±yla Ä°OKBS bursluluk sÄ±navÄ± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenen sÄ±nav, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle eylÃ¼l ayÄ±na ertelenmiÅŸti. Peki, bursluluk sÄ±navÄ± ne zaman?
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5, 6, 7, 8, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±, 9, 10 ve 11'inci sÄ±nÄ±flara yÃ¶nelik olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen bursluluk sÄ±navÄ± yakÄ±n zaman sonra tamamlanacak. Son olarak sÄ±nava ait sÄ±nav giriÅŸ belgesi adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte, konuya dair ayrÄ±ntÄ±lar...
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BURSLULUK SINAVI GÄ°RÄ°Åž BELGESÄ° AÃ‡IKLANDI
2020 Bursluluk sÄ±navÄ± yerleri bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden ilan edildi. 5, 6, 7, 8, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±, 9, 10 ve 11â€™inci sÄ±nÄ±flarÄ±n katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ± Ä°OKBS sÄ±navÄ± giriÅŸ yerleri, http://www.meb.gov.tr/ adresinden Ã¶ÄŸrenilecek.
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2020 Bursluluk sÄ±navÄ± giriÅŸ belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Ã–ÄŸrenci T.C kimlik numarasÄ± ve doÄŸum yÄ±lÄ± bilgileri girilerek sÄ±nav yerleri Ã¶ÄŸrenilecek.
FotoÄŸraflÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgesi elektronik ortamda okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan alÄ±nacak, mÃ¼hÃ¼rlenerek onaylandÄ±ktan sonra Ã¶ÄŸrencinin sÄ±nava gireceÄŸi salon ve sÄ±rada hazÄ±r bulundurulacaktÄ±r.