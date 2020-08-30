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Gündem
Haber GiriÅŸ: 30 AÄŸustos 2020 - 22:26 | 

Ä°OKBS ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte bursluluk sÄ±nav tarihi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek olan eski adÄ±yla PYBS yeni adÄ±yla Ä°OKBS bursluluk sÄ±navÄ± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenen sÄ±nav, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle eylÃ¼l ayÄ±na ertelenmiÅŸti. Peki, bursluluk sÄ±navÄ± ne zaman?

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5, 6, 7, 8, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±, 9, 10 ve 11'inci sÄ±nÄ±flara yÃ¶nelik olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen bursluluk sÄ±navÄ± yakÄ±n zaman sonra tamamlanacak. Son olarak sÄ±nava ait sÄ±nav giriÅŸ belgesi adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte, konuya dair ayrÄ±ntÄ±lar...

2BURSLULUK SINAVI GÄ°RÄ°Åž BELGESÄ° AÃ‡IKLANDI
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BURSLULUK SINAVI GÄ°RÄ°Åž BELGESÄ° AÃ‡IKLANDI

2020 Bursluluk sÄ±navÄ± yerleri bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden ilan edildi. 5, 6, 7, 8, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±, 9, 10 ve 11â€™inci sÄ±nÄ±flarÄ±n katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ± Ä°OKBS sÄ±navÄ± giriÅŸ yerleri, http://www.meb.gov.tr/ adresinden Ã¶ÄŸrenilecek.

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2020 Bursluluk sÄ±navÄ± giriÅŸ belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Ã–ÄŸrenci T.C kimlik numarasÄ± ve doÄŸum yÄ±lÄ± bilgileri girilerek sÄ±nav yerleri Ã¶ÄŸrenilecek.

FotoÄŸraflÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgesi elektronik ortamda okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan alÄ±nacak, mÃ¼hÃ¼rlenerek onaylandÄ±ktan sonra Ã¶ÄŸrencinin sÄ±nava gireceÄŸi salon ve sÄ±rada hazÄ±r bulundurulacaktÄ±r.

BURSLULUK SINAVI YERLERÄ°NÄ° Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

4BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?Â

5, 6, 7, 8, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±, 9, 10 ve 11â€™inci sÄ±nÄ±flara yÃ¶nelik olarak Ä°OKBS, 05 EylÃ¼l 2020 tarihinde TÃ¼rkiye saati ile saat 10.00â€™da yapÄ±lacaktÄ±r.

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