Ä°OKBS ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte bursluluk sÄ±nav tarihi

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?Â 5, 6, 7, 8, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±, 9, 10 ve 11â€™inci sÄ±nÄ±flara yÃ¶nelik olarak Ä°OKBS, 05 EylÃ¼l 2020 tarihinde TÃ¼rkiye saati ile saat 10.00â€™da yapÄ±lacaktÄ±r.