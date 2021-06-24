İOKBS ne zaman? İşte MEB Bursluluk Sınavında son durum!

Temmuz ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınav, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmişti. İşte, İOKBS ya da eski adıyla PYBS sınavı hakkında son gelişmeler...