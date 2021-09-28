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Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 12:07 | 

İOKBS bursu ne kadar, ne zaman yatacak? Bursluluk sınavı parası ödemeleri için gözler ekim ayında

Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Eylül ayında düzenlenen İOKBS’ye giren adaylar sonuçlarını 28 Eylül itibari ile meb.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyorlar. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

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Bursluluk parasının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İOKBS kılavuzu içerisinde verildi. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi gören ödeme tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada ekim ayına işaret edildi. Bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeniyor.

2BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

3İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.’ bilgisi yer aldı.

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