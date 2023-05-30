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İOKBS bursluluk ücreti 2023 || İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

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#İOKBS Bursluluk Ücreti 2023#Bursluluk Sınavı#Bursluluk Sınavı Başvuru
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 11:14

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri ile birlikte, bursluluk ücreti de merak konusu oldu. Bursluluk sınavı 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Bursluluk sınavı başvuruları MEB üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, İOKBS bursu ne kadar, kaç TL, ne zaman yatar? İşte, İOKBS bursluluk ücreti 2023

1/4İOKBS bursluluk ücreti 2023 || İOKBS bursu ne kadar, kaç TL Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan İOKBS (bursluluk sınavı) 3 Eylül'de uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’ İOKBS bursluluk başvurularının 29 Mayıs itibarıyla başladığını duyurdu. Peki, İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2/4İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN

İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınav başvurusu 29 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

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3/4İOKBS BURSU NE KADAR

İOKBS BURSU NE KADAR?

İOKBS bursu 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu. 2023 İOKBS bursu ücreti henüz belirlenmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

4/4BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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#İOKBS Bursluluk Ücreti 2023#Bursluluk Sınavı#Bursluluk Sınavı Başvuru