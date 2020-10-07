İOKBS bursluluk sınavı sonuçları eylül ayında açıklanmıştı- Burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını açıklaması ardından gözler ödeme tarihine çevrildi. Bursluluk sınavı sonuçları 27 Ekim 2020 tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanmıştı. Peki, burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) değerlendirmesi ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri tarih araştırması yapıyor. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavında, başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.
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BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İOKBS burs ödemeleriyle ilgili net bir tarih bulunmuyor. MEB kılavuzunda bursluluk ödemeleriyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.
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BURSLULUK PARASINI KİMLER ALABİLİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.