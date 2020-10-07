İOKBS bursluluk sınavı sonuçları eylül ayında açıklanmıştı- Burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

BURSLULUK PARASINI KİMLER ALABİLİR? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.