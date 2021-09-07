Into The Night 2. sezon ne zaman izlenecek? Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu oldu
Into The Night 2. Sezon için geri sayım başladı. Belçika yapımı dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosu da açıklandı. Mehmet Kurtuluş’un Ayaz karakterine hayat verdiği dizinin kadrosuna Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Peki, Into The Night 2. sezon ne zaman izlenecek?
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Into The Night 2. Sezon 8 Eylül tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ da katılacak.
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Into The Night 2. Sezonu 8 Eylül tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Into The Night’ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.
Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak katıldı.