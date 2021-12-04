İntizar kimdir, kaç yaşında, nereli? İntizar Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!
Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Şarkıcı ve besteci İntizar da, bu hafta ekranların sevilen programın konuklarındn biri oluyor. Peki, İntizar kimdir, kaç yaşında nereli? İşte İntizar şarkıları ve merak edilenler...
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen akustik şarkılar seslendirilecek. Bu hafta programa Fettah Can, Uğur Arslan, İntizar ve Taksim Trio konuk olacak. Programda şarkılarının yanı sıra şarkıcıları da merak ediliyor. Peki sevilen şarkıcı İntizar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte İntizar şarkıları ve merak edilenler...
İNTİZAR KİMDİR?
İntizar Arslan 24 Kasım 1974'te Tunceli'de doğmuştur. Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.
Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.
Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.