İntikam sıcak yenen bir yemektir: Eski sevgilisine böyle nispet yapıyor
Bir süre önce kendisinden 15 yaş büyük sevgilisi tarafından terk edilen genç model, doğum gününü kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı çılgın bir turla kutluyor.
Backgrid USA, Mega News Agency
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TERK EDEN SEVGİLİDEN İNTİKAM MI ALIYOR?
Genç modelin hafta sonundan beri devam eden bu seri kutlamaları da "Demek ki intikam soğuk değil, sıcak yenen bir yemekmiş. Vakit geçirmeden kendisini terk eden sevgilisini nispet yapıyor" yorumlarına neden oldu.
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KARANTİNA SÜRECİNDE AYRILDILAR
İki yılı aşkın süredir Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick ile birlikte olan 22 yaşındaki Sofia Richie'nin aşkı bir süre önce hüsranla sonuçlandı.
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EFSANE ŞARKICININ KIZI
"Hello" adlı şarkısıyya 1980'li yıllarda müzik dünyasına damgasını vuran ardından da birçok unutulmaz şarkıya imzasını atan Lionel Richie'nin Diane Alexander ile evliliğinden 1998 yılında dünyaya gelen Sofia Richie, bu kırık aşk hikayesinin ardından yeni yaşını bir grup kız arkadaşıyla çıktığı Meksika turunda kutladı.
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24 AĞUSTOS'TA KUTLAMALAR BAŞLADI
Yat gezileri, havuz partileri ve gece eğlenceleriyle devam eden bu kutlamalar, Richie'nin doğduğu gün olan 24 Ağustos'ta başladı ve hala sürüyor.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Sofia Richie ve arkadaşlarının çılgın eğlencelerinin görüntüleri de bazen kendileri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.
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PAPARAZZİ TAKİPTE
Bazen de onları adım adım takip eden paparazzilerin objektiflerine takılıyor.
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MEKSİKA'YA GİTTİLER
Grup son olarak Meksika'nın ünlüler tarafından tercih edilen tatil beldesi Cabo San Lucas'taydı. Önce bir yat gezisine çıkan grup daha sonra da kaldıkları villanın havuzunda görüntülendi. Grup Richie'nin doğum günü kutlamalarına gece düzenlenen partilerle devam ediyor.
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KYLIE JENNER'IN ARKADAŞI
Model olarak kariyer yapmaya başlayan Sofia Richie, Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner'ın da yakın arkadaşı. İki yılı aşkın süredir de Jenner'ın ablası Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi 37 yaşındaki Scott Disick ile aşk yaşıyordu.
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BABASI BU İLİŞKİYE ONAY VEREDİ
Kourtney Kardashian ile ilişkisinden üç çocuk babası olan Scott Disick ile yaşadığı ilişkiye Sofia Richie'nin babası Lionel Richie karşı çıkmıştı.
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HERKES UYARDI
Bir seks bağımlısı olan Disick'in kızını üzeceğini düşünen Lionel Richie, başından beri kızını bu ilişkiye karşı uyarıyordu.
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FAKAT HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMADI
Fakat Sofia Richie, babası başta olmak üzere kendisine dikkatli olmasını söyleyen kimseyi dinlemedi.
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15 YAŞ FARK
Scott Disick ile Sofia Richie'nin ilişkisi hem aradaki yaş farkına hem de çevreden gelen tepkilere rağmen iki yılı aşkın süre devam etti.
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SONUNDA YOLLARINI AYIRDILAR
Fakat çift, koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde yollarını ayırdı. Basına yansıyan haberlere göre ilişkinin bitmesi isteği Scott Disick'ten geldi. Eski çift birkaç kez arkadaşça görüştü ve bu görüşmeleri de objektiflere yansıdı.
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BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU
Sofia Richie, magazin dünyasının dikkatini yine bir ünlüyle yaşadığı kısa süreli aşkla duyurmuştu. Richie, kısa bir süre Justin Bieber ile romantik bir ilişki yaşamıştı. Richie, daha fazla dikkat çeken ilişkisini de kısa bir süre önce kendisinden ayrılan Scott Disick ile yaşadı.