İntikam sıcak yenen bir yemektir: Eski sevgilisine böyle nispet yapıyor

TERK EDEN SEVGİLİDEN İNTİKAM MI ALIYOR? Genç modelin hafta sonundan beri devam eden bu seri kutlamaları da "Demek ki intikam soğuk değil, sıcak yenen bir yemekmiş. Vakit geçirmeden kendisini terk eden sevgilisini nispet yapıyor" yorumlarına neden oldu.