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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 10:09 | 

İntikam sıcak yenen bir yemektir: Eski sevgilisine böyle nispet yapıyor

Bir süre önce kendisinden 15 yaş büyük sevgilisi tarafından terk edilen genç model, doğum gününü kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı çılgın bir turla kutluyor.

Backgrid USA, Mega News Agency

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1TERK EDEN SEVGİLİDEN İNTİKAM MI ALIYOR
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TERK EDEN SEVGİLİDEN İNTİKAM MI ALIYOR?

Genç modelin hafta sonundan beri devam eden bu seri kutlamaları da "Demek ki intikam soğuk değil, sıcak yenen bir yemekmiş. Vakit geçirmeden kendisini terk eden sevgilisini nispet yapıyor" yorumlarına neden oldu.

2KARANTİNA SÜRECİNDE AYRILDILAR
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KARANTİNA SÜRECİNDE AYRILDILAR

İki yılı aşkın süredir Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick ile birlikte olan 22 yaşındaki Sofia Richie'nin aşkı bir süre önce hüsranla sonuçlandı.

3EFSANE ŞARKICININ KIZI
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EFSANE ŞARKICININ KIZI

 "Hello" adlı şarkısıyya 1980'li yıllarda müzik dünyasına damgasını vuran ardından da birçok unutulmaz şarkıya imzasını atan Lionel Richie'nin Diane Alexander ile evliliğinden 1998 yılında dünyaya gelen Sofia Richie, bu kırık aşk hikayesinin ardından yeni yaşını bir grup kız arkadaşıyla çıktığı Meksika turunda kutladı.

424 AĞUSTOSTA KUTLAMALAR BAŞLADI
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24 AĞUSTOS'TA KUTLAMALAR BAŞLADI

Yat gezileri, havuz partileri ve gece eğlenceleriyle devam eden bu kutlamalar, Richie'nin doğduğu gün olan 24 Ağustos'ta başladı ve hala sürüyor.

5SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sofia Richie ve arkadaşlarının çılgın eğlencelerinin görüntüleri de bazen kendileri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

6PAPARAZZİ TAKİPTE
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PAPARAZZİ TAKİPTE

Bazen de onları adım adım takip eden paparazzilerin objektiflerine takılıyor.

7MEKSİKAYA GİTTİLER
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MEKSİKA'YA GİTTİLER

Grup son olarak Meksika'nın ünlüler tarafından tercih edilen tatil beldesi Cabo San Lucas'taydı. Önce bir yat gezisine çıkan grup daha sonra da kaldıkları villanın havuzunda görüntülendi. Grup Richie'nin doğum günü kutlamalarına gece düzenlenen partilerle devam ediyor. 

8KYLIE JENNERIN ARKADAŞI
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KYLIE JENNER'IN ARKADAŞI

Model olarak kariyer yapmaya başlayan Sofia Richie, Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan Kylie Jenner'ın da yakın arkadaşı. İki yılı aşkın süredir de Jenner'ın ablası Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi 37 yaşındaki Scott Disick ile aşk yaşıyordu.

9BABASI BU İLİŞKİYE ONAY VEREDİ
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BABASI BU İLİŞKİYE ONAY VEREDİ

Kourtney Kardashian ile ilişkisinden üç çocuk babası olan Scott Disick ile yaşadığı ilişkiye Sofia Richie'nin babası Lionel Richie karşı çıkmıştı.

10HERKES UYARDI
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HERKES UYARDI

Bir seks bağımlısı olan Disick'in kızını üzeceğini düşünen Lionel Richie, başından beri kızını bu ilişkiye karşı uyarıyordu.

11FAKAT HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMADI
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FAKAT HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMADI

Fakat Sofia Richie, babası başta olmak üzere kendisine dikkatli olmasını söyleyen kimseyi dinlemedi.

1215 YAŞ FARK
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15 YAŞ FARK

Scott Disick ile Sofia Richie'nin ilişkisi hem aradaki yaş farkına hem de çevreden gelen tepkilere rağmen iki yılı aşkın süre devam etti.

13SONUNDA YOLLARINI AYIRDILAR
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SONUNDA YOLLARINI AYIRDILAR

Fakat çift, koronavirüs karantinasının ilk dönemlerinde yollarını ayırdı. Basına yansıyan haberlere göre ilişkinin bitmesi isteği Scott Disick'ten geldi. Eski çift birkaç kez arkadaşça görüştü ve bu görüşmeleri de objektiflere yansıdı.

14BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU
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BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU

Sofia Richie, magazin dünyasının dikkatini yine bir ünlüyle yaşadığı kısa süreli aşkla duyurmuştu. Richie, kısa bir süre Justin Bieber ile romantik bir ilişki yaşamıştı. Richie, daha fazla dikkat çeken ilişkisini de kısa bir süre önce kendisinden ayrılan Scott Disick ile yaşadı.

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