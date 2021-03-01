İnternetten vergi yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Banka kartı olanlar için önemli bilgi!

Taksitlerin tamamı yatırılacaksa, açılan ekranda yer alan "ÖDE" kısmı seçilmeli, taksit yatırılacaksa ödenecek taksit seçilmelidir. Açılan ekranda, eğer banka kartı kullanılacaksa kartın kredi kartı özelliğinin de bulunması gerekecektir. Eğer banka kartının kredi kartı özelliği yoksa "TANIMSIZ" olarak nitelendirilecek ve ödeme gerçekleşmeyecektir.



Kredi kartınızla ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kredi kartınızda yeteri kadar limit yoksa veya kredi kartı kullanmıyorsanız. Şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz;