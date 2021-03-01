İnternetten vergi yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? Banka kartı olanlar için önemli bilgi!
Vergi yapılandırma süreci, son gün olan 1 Mart 2021 tarihine girilmesi dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihine kadar yapılandırılan borcun tamamını ödemeleri halinde yüzde 90 oranında indirim almaya hak kazanacak. Peki, internetten banka kartı ile vergi yapılandırma yapmak mümkün olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
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İnternetten vergi yapılandırması, son güne girilmesiyle birlikte pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Vergi dairelerindeki yoğunluğa girmek istemeyen kişilerin yapabileceği internetten vergi ödemesi, birkaç adımda kolayca tamamlanabiliyor. İşte, banka kartı, kredi kartı ve E-Banka yöntemiyle internet üzerinden vergi yapılandırma ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar için detaylı bilgiler
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İnternetten vergi yapılandırması yapabilmek için E-Devlet şifresine ya da İnternet Vergi Dairesi Dairesi (İVD) kullanıcı kaydına sahip olmak gerekecektir.
Bu adımı geçen vatandaşlar, borcun tamamını kapatmak istiyorsa hesaba giriş yaptıktan sonra yapılandırdıkları miktarın üzerinde yer alan "ÖDE" butonuna tıklayıp, "DEFATEN" kısmını seçmelidir. Taksit ödemek isteyen vatandaşlar ise "TAKSİTLE" kısmını seçmelidir.
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Taksitlerin tamamı yatırılacaksa, açılan ekranda yer alan "ÖDE" kısmı seçilmeli, taksit yatırılacaksa ödenecek taksit seçilmelidir. Açılan ekranda, eğer banka kartı kullanılacaksa kartın kredi kartı özelliğinin de bulunması gerekecektir. Eğer banka kartının kredi kartı özelliği yoksa "TANIMSIZ" olarak nitelendirilecek ve ödeme gerçekleşmeyecektir.
Kredi kartınızla ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kredi kartınızda yeteri kadar limit yoksa veya kredi kartı kullanmıyorsanız. Şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz;
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Kredi kartı bilgilerinizi girmenizin istendiği ödeme ekranında üst sekmede yer alan "E-Banka Hesabı" sekmesi tıklanmalı ve Ziraat Bankası ya da Vakıfbank kullanıyorsanız giriş yaparak ödemenizi açılan ekran üzerinden yapmalısınız. Eğer bu seçeneğe de sahip değilseniz, ödeme vergi dairesi üzerinden gerçekleşecektir.