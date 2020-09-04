İnternet Mahir şimdi ne yapıyor?

90’ların sonunda, 2000’lerin başında dünyanın en ünlü internet fenomeni ikissyou.org’un kurucusu Mahir Çağrı’ydı. Bir diğer adıyla İnternet Mahir’in adına Amerika’da özel partiler düzenlendi, filmlere ilham oldu. İnternet Mahir, şimdilerde İzmir’de sakin bir hayat sürüyor ve artık internet kullanmayı sevmediğini itiraf ediyor. (Eda SOLMAZ hazırladı)
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1
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“İnternet kullanmayı sevmiyorum”
90’ların sonunda, 2000’lerin başında dünyada internetin demokratikleştiği ve her eve bilgisayarın yavaş yavaş girmeye başladığı zamanlar… Türkiye’nin ilk sosyal medya fenomeni Mahir Çağrı nam-ı diğer İnternet Mahir de o vakitlerde ortaya çıktı. Çağrı’nın dünya kadınlarına “I kiss you” diye seslendiği bir internet sitesi vardı. İnternet Mahir’in günlük yaşamından fotoğraflarını paylaştığı “www.ikissyou.org”, 1999 yılının aralık ayında açıldığı andan birkaç saat sonra 800 bin kişi tarafından tıklandı. Sitedeki telefon numarası ise birkaç saat içerisinde dünyanın dört bir yanından insanlar tarafından arandı.ikissyou.org bir günde çektiği ziyaretçi sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
2
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İnternet Mahir, 2000’de Forbes dergisi tarafından en ünlü 100 isim listesinde yer buldu. Yahoo’nun 10. yıl dönümü için belirlediği “internetin akıllarda yer etmiş en önemli 100 olayı” içinde Çağrı’nın sitesi 3’üncü sıradaydı. Belki de Türkiye’nin değil dünyanın bu ilk fenomeni, takipçi sayısının önemli olmadığı, internetin şimdiki kadar para kazandırmadığı bir ünle baş başa kalmıştı. Mahir, bu sayede dünyayı gezdi, reklamlarda oynadı, Hollywood ünlüleriyle tanıştı ve “Borat” gibi filmlere ilham oldu. İnternet Mahir, “Sadece sevgimi, diğer insanlarla paylaşmak istiyordum. Ama bir anda kendimi dünyadaki birçok yıldızla konuşurken, Amerika’da adıma verilen partilere katılırken buldum” diyor.
3
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İnternetin paraya dönüşeceğini düşünmedik
İnternet Mahir’in o döneme dair tek pişmanlığı ise imkanları iyi değerlendirememesi. Nusret’le kıyaslanmasına dair cevabı hazır, “Onunla bir değil benim meşhurluğum. Benim zamanımda internetten şimdiki gibi büyük paralar kazanılmıyordu. Ben basit bir insandım. Müzik ve beden öğretmeniydim. Bu işlerin paraya dönüşeceğini düşünmemiştim. Para meraklısı da olsaydım gelen tüm teklifleri kabul eder, çok kazanırdım. Hiç olmadı internet sitemi, arkadaşlık ya da alışveriş sitesine dönüştürürdüm. Düşünmedim bile... Şimdinin internetinin çarkı para ağırlıklı dönüyor. Mesela sitemin ilk açıldığı zamanlar binlerce mail gelirdi. Okuyamıyor ve cevap veremiyordum... Keşke iyi bir ekip kurabilseydim. Bir arkadaşım ‘Meg Ryan bile mail atmış sana’ dedi. ‘Meg Ryan kim’ demiştim, bilmiyordum. Böyle bir sürü fırsat kaçtı. Şu anın internetinde de benim gibi bir ünlü tanıdığım yok.” “Godzilla”nın yapımcısı Kerry Wood’un vakti zamanında filmini yapmak istediğini söyleyen Mahir, bunun gibi birçok teklifi kabul etmediğini de belirtiyor: “Tek hayalim Afrika’da su kuyuları açmak ve adıma dernek kurmak.”
4
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Gençlere spor ve müzik öğretiyorum
58 yaşındaki Mahir, şimdi ise İzmir’de yaşıyor ve sakin bir hayat sürüyor: “4 dalda lisanslı hakemim ama ustalığım yüzmede. Her gün mutlaka masa tenisi oynuyorum ve müzik aletlerimi çalıyorum. Durumu iyi olmayan insanlara İngilizce, jimnastik gibi dersler veriyorum. Pandemi öncesi Sadık Ekinci ve Erdal Rahmi Hanay hayat hikayeme odaklanan bir film çekmek istemişti. Onun üzerine çalışıyorduk, salgın sonrası filmi iptal etmek zorunda kaldık. Yurtdışındaki yerleri gezdiğim bir seyahat programı teklifi gelmişti, erteledik... Ben çok yönlü bir insanım. Herkesle 5 dakikada arkadaş olurum. Herkesle ortak yönümü bulurum. İzmir’de mutlaka her gün bir sosyal aktivitem olur.”
5
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İlişkilerim oldu ama hâlâ bekarım
İnternet Mahir, artık çalışmadığını ve sadece sosyal sorumluluk projeleri yaptığını söylüyor: “Yurtdışında biraz para kazandım, onlar bana yetiyor. Evim, arabam var. Tek başıma gezdiğimde de lüks yerlere gitmiyorum.”Mahir’in “I kiss you” repliğinden yola çıkarak soruyorum “Hâlâ bekar mısınız”, cevabı ise şöyle: “Evet. Bu süreçte hep arkadaşlar oldu. Gidip gelinen ilişkilerim oldu ama yoğun bir yaşamım olduğundan ilerleyemedi. Gece hayatını da seven biri değilim. Çok ünlü arkadaşlarım oldu. Julia Roberts benimle tanışmak istedi. İtalyan bir belgeselci benimle ilgili bir belgesel çekiyordu. Ünlülerden de görüşler aldı. Janet Jackson’la bile konuşmuşlar. Eğer karşınızdakine pozitif elektrik verirseniz onlar da sizinle çok iyi arkadaş olur. Hollywood ünlüleri evlerine davet etti beni.”
6
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İşim gücüm yok selfIe mi çekeceğim?
İnternetin en etkin kullanıldığı bu dönemde, dünün en ünlü fenomeni İnternet Mahir’in ise Twitter hariç hiçbir sosyal medya hesabı olmaması ironik. İnternet Mahir, bu durumu şöyle anlatıyor: “Sosyal medya sitelerinde yokum. Instagram’da da hayranlarım sayfalar açıyor ama orada da yokum. Zaman ayırmak istemiyorum. Harita bile açmıyorum internetten. Zaten bazı sitelerin akıl babası da benim. İnternet sizi sosyal yaşantıdan uzaklaştırıyor. Ben onunla uğraşamam, hayatım gidiyor. Gezmeliyim, yüzmeliyim... İşim gücüm yok selfie mi çekeceğim! Sadece Twitter hesabım var. Sahibi beni çok iyi tanıyor, Jack Dorsey... Hatta ona ilham vermişim. 2001 yılında Los Angeles’ta adıma verilen partiye gelenlerden. O dönem çok insanla tanıştım...”
7
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2000 yılında Amerikalı kadınlar İnternet Mahir için “Seni seviyoruz Mahir” yazan pankartlarla mesaj yolluyordu.
8
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2000 yılında Amerika’ya ilk kez gittiğinde genç kızlar tarafından karşılanmıştı.