İnternet Mahir şimdi ne yapıyor?

İnternetin paraya dönüşeceğini düşünmedik İnternet Mahir’in o döneme dair tek pişmanlığı ise imkanları iyi değerlendirememesi. Nusret’le kıyaslanmasına dair cevabı hazır, “Onunla bir değil benim meşhurluğum. Benim zamanımda internetten şimdiki gibi büyük paralar kazanılmıyordu. Ben basit bir insandım. Müzik ve beden öğretmeniydim. Bu işlerin paraya dönüşeceğini düşünmemiştim. Para meraklısı da olsaydım gelen tüm teklifleri kabul eder, çok kazanırdım. Hiç olmadı internet sitemi, arkadaşlık ya da alışveriş sitesine dönüştürürdüm. Düşünmedim bile... Şimdinin internetinin çarkı para ağırlıklı dönüyor. Mesela sitemin ilk açıldığı zamanlar binlerce mail gelirdi. Okuyamıyor ve cevap veremiyordum... Keşke iyi bir ekip kurabilseydim. Bir arkadaşım ‘Meg Ryan bile mail atmış sana’ dedi. ‘Meg Ryan kim’ demiştim, bilmiyordum. Böyle bir sürü fırsat kaçtı. Şu anın internetinde de benim gibi bir ünlü tanıdığım yok.” “Godzilla”nın yapımcısı Kerry Wood’un vakti zamanında filmini yapmak istediğini söyleyen Mahir, bunun gibi birçok teklifi kabul etmediğini de belirtiyor: “Tek hayalim Afrika’da su kuyuları açmak ve adıma dernek kurmak.”