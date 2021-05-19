Gündem Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 10:19 | 19 Mayıs 2021 - 10:20

İnternet kafeler ne zaman açılacak? İşte en son bilgiler

Kademeli normalleşme süreci başladı. İçişler Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile tam kapanma süreci sonrası, vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri bir bir yanıt buldu. Tam kapanma döneminde kapalı olan internet kafelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, internet kafeler ne zaman açılacak?