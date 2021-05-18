İnternet kafeler için hibe ödemesi ne zaman? 5 bin TL destek ödemesinin detayları
İnternet kafeler için de hibe desteği müjdesi geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna uygulanacak hibe desteklerinin detaylarını paylaştı. Birinci grupta yer alan İnternet kafelerde bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL destek ödemesi alacak. Peki, internet kafeler için hibe ödemesi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 5 bin TL destek ödemesinin detayları
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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen İnternet kafeler için sevindiren haber Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nından geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; İnternet kafeler bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hine ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
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Erdoğan'nın müjdelediği 5 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.