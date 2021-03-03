Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ‘Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz’ diyerek duyurduğu yeni sürecin arından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı. Bu sorulardan merak edilenlerden biri de 'İnternet kafeler açıldı mı?' sorusunun cevabı oldu.. İşte detaylar
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1
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi iş yerleri genelgeye tabi midir?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.
2
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir