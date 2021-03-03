Gündem Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 17:36 | 03 Mart 2021 - 17:36

İnternet kafeler açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ‘Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz’ diyerek duyurduğu yeni sürecin arından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı. Bu sorulardan merak edilenlerden biri de 'İnternet kafeler açıldı mı?' sorusunun cevabı oldu.. İşte detaylar