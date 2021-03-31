İnternet kafe ve halı sahalar kapandı mı? İşte İstanbul'da alınan yeni karar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Bir çok işletmeyi kapsayan karar ile aynı zamanda bu işyerlerinin çalışma saatleri de tekrar duyuruldu. Peki İstanbul'da İnternet kafe ve halı sahalar kapandı mı? İşte İstanbul'da alınan yeni karar
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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.
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İstanbul'un çok yüksek risk grubundaki iller arasında yer aldığı anımsatılan kararda, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacağı anlatıldı.
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Kararda, sokak kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edileceği belirtilerek, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme ve içme yerlerinde, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesinde masalar ve koltuklar arası mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlamasının devam edeceği kaydedildi.
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Bu mekanlarda HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edileceği aktarılan kararda, ancak bu iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verileceği bildirildi.
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Kararda, yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağı, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği vurgulandı.