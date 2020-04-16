İnstagram’da müzik ekleme nasıl ve nereden yapılır? İnstagram hikaye müzikle video ekleme

İnstagram hikayesine müzik ekleme işlemi, sosyal medya kullanıcılarının odak noktalarından birisi olmaya devam ediyor. Arkadaşları ya da takip ettiği İnstagram kullanıcılarının hikayelere müzik ekleme özelliğini kullanmaları dolayısıyla bu özelliğin nasıl kullanılacağını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, İnstagram’da müzik ekleme nasıl ve nereden yapılır? İşte, İnstagram hikayesine müzikle video ekleme hakkında detaylı bilgiler



İNSTAGRAM MÜZİK ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?



İnstagram müzik özelliği normal hikaye ekleme ekranı üzerinden kullanılabiliyor.



Hikayelerin eklendiği ekranı açın.



Konum ve giflerin eklendiği çıkartmalar butonuna basın.



Açılan ekrandan müzik seçeneğini tıklayın.



Burada açılan ekranda istediğiniz müziği bularak üstüne tıklayın.



Aşağıda yer alan harf butonlarını sağ doğru kaydırdığınızda, müziğin ekranda kayma seçeneğini değiştirebilirsiniz.



İnstagram müzik özelliği 5 ila 15 saniyelik yayınlara izin vermektedir. Dolayısıyla müziğin hangi kısmının seçileceğini belirleyin ve bitti butonuna basın.



Hepsi bu kadar.