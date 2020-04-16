İnstagram’da müzik ekleme nasıl ve nereden yapılır? İnstagram hikaye müzikle video ekleme
Yeni geliştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkan İnstagram, bu kez müzik ekleme seçeneği ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni özelliğin duyurulmasının ardından pek çok kullanıcı, resim ve video paylaşımlarına müzik ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, İnstagram’da müzik ekleme nasıl yapılır? İşte, İnstagram hikayesine müzik ekleme özelliği hakkında merak edilen bazı bilgiler
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İnstagram hikayesine müzik ekleme işlemi, sosyal medya kullanıcılarının odak noktalarından birisi olmaya devam ediyor. Arkadaşları ya da takip ettiği İnstagram kullanıcılarının hikayelere müzik ekleme özelliğini kullanmaları dolayısıyla bu özelliğin nasıl kullanılacağını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, İnstagram’da müzik ekleme nasıl ve nereden yapılır? İşte, İnstagram hikayesine müzikle video ekleme hakkında detaylı bilgiler
İNSTAGRAM MÜZİK ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
İnstagram müzik özelliği normal hikaye ekleme ekranı üzerinden kullanılabiliyor.
Hikayelerin eklendiği ekranı açın.
Konum ve giflerin eklendiği çıkartmalar butonuna basın.
Açılan ekrandan müzik seçeneğini tıklayın.
Burada açılan ekranda istediğiniz müziği bularak üstüne tıklayın.
Aşağıda yer alan harf butonlarını sağ doğru kaydırdığınızda, müziğin ekranda kayma seçeneğini değiştirebilirsiniz.
İnstagram müzik özelliği 5 ila 15 saniyelik yayınlara izin vermektedir. Dolayısıyla müziğin hangi kısmının seçileceğini belirleyin ve bitti butonuna basın.
Hepsi bu kadar.
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Instagram ve Facebook Hikayeleri için müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve Facebook profillerine şarkı ekleyebilecekler.
3
Türkiye’deki insanlar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek.
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Eğer paylaşılan şarkının sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.