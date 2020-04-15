Instagram'da hikayeye müzik nasıl eklenir? Instagram'a müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram ve Facebook Hikayeleri için müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve Facebook profillerine şarkı ekleyebilecekler. Instagram hikayesine gif, tarih, konum eklediğiniz ekranda artık 'müzik' seçeceği de çıkıyor. Daha sonra müziği ne şekilde eklemek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilirsiniz.