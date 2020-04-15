Instagram'da hikayeye müzik nasıl eklenir? Instagram'a müzik ekleme nasıl yapılır?
Instagram müzik özelliği ülkemizde de kullanıma aktif hale geldi. Instagram Müzik artık hem Facebook'ta hem de Instagram'da kullanılabiliyor. Müzik şarkı ekleme özelliği ile Instagram hikayeleri müzik eşliğinde paylaşılabiliyor. Peki,Instagram'da hikayeye müzik nasıl eklenir? Instagram'a müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram’da hikayede müzik ekleme için yapmanız gerekenleri derledik...
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Instagram'da oluşturduğunuz hikayeler için yeni bir özellik geldi. Fotoğraf veya videodan oluşan hikayenize şarkı eklemek mümkün. Şarkıları ismine, türüne, ruh halinize göre seçebilir, hikayenizde paylaşabilirsiniz. Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?
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Instagram müzik ekleme nasıl yapılır?
Instagram ve Facebook Hikayeleri için müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli kreatif araçlara erişebilecek ve Facebook profillerine şarkı ekleyebilecekler. Instagram hikayesine gif, tarih, konum eklediğiniz ekranda artık 'müzik' seçeceği de çıkıyor. Daha sonra müziği ne şekilde eklemek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada istediğiniz şarkıyı 'arama' kısmına yazarak bulabilirsiniz.
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Facebook ve Instagram Hikayelerinde Müzik Çıkartmaları ve Şarkı Sözleri:
Türkiye’deki insanlar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek.
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Eğer paylaşılan şarkının sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.