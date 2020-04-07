MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRekor onda... Tam 14,6 milyon!
GeriMagazin Rekor onda... Tam 14,6 milyon!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 09:51, /

Rekor onda... Tam 14,6 milyon!

Ünlü isimler sosyal medyayı hayatlarının vazgeçilmezi haline getirdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Artık çoğu zaman bası açıklamalarını da sosyal medya hesaplar üzerinden yapıyorlar... Onların yaptığı bir paylaşım binlerce beğeni alıyor... Peki Instagram'da en çok takipçisi olan kim dersiniz?

2SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA

Şu sıralar Bergen filmi için hazırlıklarına son sürat devam eden Serenay Sarıkaya'nın takipçi sayısı 9,2 milyon.

3CEM YILMAZ

CEM YILMAZ

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı 4,9 milyon kişi takip ediyor.

4DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

Yaptığı atarlı giderli şarkılarla yaz aylarına damga vuran Demet Akalın'ın takipçi sayısı 9 milyon.

5SİNEM KOBAL

SİNEM KOBAL

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ı 5,5 milyon kişi takip ediyor.

6KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un takipçi sayısı 3,2 milyon.

7NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL

Dizilerin ve reklam filmlerinin aranan ismi Neslihan Atagül'ü 8,9 milyon kişi takip ediyor.

8FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN

Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen de hatrı sayılır bir takipçiye sahip. Evcen'in 9,8 milyon kişi takip ediyor.

9BURAK ÖZÇİVİT

BURAK ÖZÇİVİT

Şöhreti Ortadoğu'ya uzanan Burak Özçivit'in takipçisi sayısı 14,6 milyon.

10HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden. Erçel'in 12,1 milyon takipçisi var.

11ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Televizyonun dahi çocuğu olarak anılan Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı 8,9 milyon.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi