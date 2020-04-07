Rekor onda... Tam 14,6 milyon!

Artık çoğu zaman bası açıklamalarını da sosyal medya hesaplar üzerinden yapıyorlar... Onların yaptığı bir paylaşım binlerce beğeni alıyor... Peki Instagram'da en çok takipçisi olan kim dersiniz?Şu sıralar Bergen filmi için hazırlıklarına son sürat devam eden Serenay Sarıkaya'nın takipçi sayısı 9,2 milyon.Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı 4,9 milyon kişi takip ediyor.Yaptığı atarlı giderli şarkılarla yaz aylarına damga vuran Demet Akalın'ın takipçi sayısı 9 milyon.2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ı 5,5 milyon kişi takip ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un takipçi sayısı 3,2 milyon.Dizilerin ve reklam filmlerinin aranan ismi Neslihan Atagül'ü 8,9 milyon kişi takip ediyor.Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen de hatrı sayılır bir takipçiye sahip. Evcen'in 9,8 milyon kişi takip ediyor.Şöhreti Ortadoğu'ya uzanan Burak Özçivit'in takipçisi sayısı 14,6 milyon.Bir süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden. Erçel'in 12,1 milyon takipçisi var.Televizyonun dahi çocuğu olarak anılan Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı 8,9 milyon.