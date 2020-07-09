Instagram'da günün tatil fotoğrafları (9 Temmuz 2020) : Bütün kış bu anı bekledik...

İşte sosyal medyada paylaşılan 9 Temmuz tatil fotoğrafları!Story de kalmasın... Aşkımla gün batımı...Gün içinden...Bütün kış bu anı bekledik...Gücünü köklerinden alan hiçbir fırtınadan korkmazTraktör den sonra biraz da modellik kariyeri. Şehirli kız pozlarıFotoşop yok, ağlamak yok...Biraz güneşleneyim, dinleneyim dedim... Cumartesi günü konserime hazırlık yapıyorum.Ege’de kendime yazlık ararken, geldiğimi duyan kalmasın diye; Beach Club ‘ı komple boşalttırıp kendime kapatmışımdır! Çünkü bu iş böyle yapılır!