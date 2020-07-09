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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 14:36,

Instagram'da günün tatil fotoğrafları (9 Temmuz 2020) : Bütün kış bu anı bekledik...

Sezon açıldı, ünlü isimler rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi...

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İşte sosyal medyada paylaşılan 9 Temmuz tatil fotoğrafları!

2ÖZLEM KAYMAZ
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ÖZLEM KAYMAZ

Story de kalmasın...

3ELİF GÜVENDİK
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ELİF GÜVENDİK

Aşkımla gün batımı...

4SEDA ÜREN
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SEDA ÜREN

Gün içinden...

5NAZLI SUNAL
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NAZLI SUNAL

Bütün kış bu anı bekledik...

6PINAR AYLİN
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PINAR AYLİN

Gücünü köklerinden alan hiçbir fırtınadan korkmaz

7AYŞEGÜL AKDEMİR
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AYŞEGÜL AKDEMİR

Traktör den sonra biraz da modellik kariyeri. Şehirli kız pozları

8NURDAN BÜYÜKAK
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NURDAN BÜYÜKAK

Fotoşop yok, ağlamak yok...

9SAFİYE SOYMAN
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SAFİYE SOYMAN

Biraz güneşleneyim, dinleneyim dedim... Cumartesi günü konserime hazırlık yapıyorum.

10GÜRGEN ÖZ
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GÜRGEN ÖZ

Ege’de kendime yazlık ararken, geldiğimi duyan kalmasın diye; Beach Club ‘ı komple boşalttırıp kendime kapatmışımdır! Çünkü bu iş böyle yapılır!

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