Instagram'da günün tatil fotoğrafları (4 Temmuz 2020)

ÖZGE BORAK Günaydın. Söyleye söyleye oldurduk, çabamızı da göz ardı etmeyelim tabii. Haftasonuna denize kavuşmuş olalım dedik, oldu şükür. Neş’emden sual olunmaz. Deniz sevdamı bilenler bilir, benim için çoook geç olsa da dün deniz sezonunu ailece açtık. Neyse canım sağlık olsun. Benim adıma benden çok sevinen arkadaşlarımdan ‘sonunda’ mesajları geldi. Yaşayın... Geç oldu ve hiç güç olmadı, denize hemen atlayıverdim.Denize evvelce kavuşmuş olanlar ben de aranıza katıldım artık... Henüz kavuşamayanlar ve hasretle bekleyenler; tez zamanda kavuşmanızı dilerim.