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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 14:04,

Instagram'da günün tatil fotoğrafları (4 Temmuz 2020)

Sezon açıldı, ünlü isimler rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi...

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İşte sosyal medyada paylaşılan 4 Temmuz tatil fotoğrafları!

2BAŞAK DAŞMAN
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BAŞAK DAŞMAN

Söğüt altı kurbağa yanı

3ÇİĞDEM TUNÇ
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ÇİĞDEM TUNÇ

Antalya'da tatil yapan Çiğdem Tunç, makyajsız fotoğrafını paylaştı...

4YASEMİN ÖZİLHAN
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YASEMİN ÖZİLHAN

Her giydiği olay olan Yasemin Özilhan, tatilde de stilini konuşturdu.

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Plaja inen Özilhan, fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı...

6YONCA EVCİMİK
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YONCA EVCİMİK

Hoşgeldim Bodrum!

7TUĞBA ÖZAY
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TUĞBA ÖZAY

Bugün bolca fotoğraf paylaşasım var...

8DİLARA KOÇAK
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DİLARA KOÇAK

Hayaller...

9İPEK YAZICI
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İPEK YAZICI

Aşk 101 dizisi ile yıldızı parlayan İpek Yazıcı da sıfır makyaj tatil pozunu Instagram'da paylaştı.

10SEDEF AVCI
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SEDEF AVCI

Benim cennetim

11DERYA BEŞERLER
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DERYA BEŞERLER

Birol Namoğlu'nun gözünden...

12ÖZGE BORAK
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ÖZGE BORAK

Günaydın. Söyleye söyleye oldurduk, çabamızı da göz ardı etmeyelim tabii. Haftasonuna denize kavuşmuş olalım dedik, oldu şükür. Neş’emden sual olunmaz. Deniz sevdamı bilenler bilir, benim için çoook geç olsa da dün deniz sezonunu ailece açtık. Neyse canım sağlık olsun. Benim adıma benden çok sevinen arkadaşlarımdan ‘sonunda’ mesajları geldi. Yaşayın... Geç oldu ve hiç güç olmadı, denize hemen atlayıverdim.Denize evvelce kavuşmuş olanlar ben de aranıza katıldım artık... Henüz kavuşamayanlar ve hasretle bekleyenler; tez zamanda kavuşmanızı dilerim.

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