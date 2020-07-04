Instagram'da günün tatil fotoğrafları (4 Temmuz 2020)
Sezon açıldı, ünlü isimler rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte sosyal medyada paylaşılan 4 Temmuz tatil fotoğrafları!
2
Abone Ol
BAŞAK DAŞMAN
Söğüt altı kurbağa yanı
3
Abone Ol
ÇİĞDEM TUNÇ
Antalya'da tatil yapan Çiğdem Tunç, makyajsız fotoğrafını paylaştı...
4
Abone Ol
YASEMİN ÖZİLHAN
Her giydiği olay olan Yasemin Özilhan, tatilde de stilini konuşturdu.
5
Abone Ol
Plaja inen Özilhan, fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı...
6
Abone Ol
YONCA EVCİMİK
Hoşgeldim Bodrum!
7
Abone Ol
TUĞBA ÖZAY
Bugün bolca fotoğraf paylaşasım var...
8
Abone Ol
DİLARA KOÇAK
Hayaller...
9
Abone Ol
İPEK YAZICI
Aşk 101 dizisi ile yıldızı parlayan İpek Yazıcı da sıfır makyaj tatil pozunu Instagram'da paylaştı.
10
Abone Ol
SEDEF AVCI
Benim cennetim
11
Abone Ol
DERYA BEŞERLER
Birol Namoğlu'nun gözünden...
12
Abone Ol
ÖZGE BORAK
Günaydın. Söyleye söyleye oldurduk, çabamızı da göz ardı etmeyelim tabii. Haftasonuna denize kavuşmuş olalım dedik, oldu şükür. Neş’emden sual olunmaz. Deniz sevdamı bilenler bilir, benim için çoook geç olsa da dün deniz sezonunu ailece açtık. Neyse canım sağlık olsun. Benim adıma benden çok sevinen arkadaşlarımdan ‘sonunda’ mesajları geldi. Yaşayın... Geç oldu ve hiç güç olmadı, denize hemen atlayıverdim.Denize evvelce kavuşmuş olanlar ben de aranıza katıldım artık... Henüz kavuşamayanlar ve hasretle bekleyenler; tez zamanda kavuşmanızı dilerim.