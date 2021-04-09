Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Facebook ve Instagram erişim sorunu
Facebook ve Instagram çöktü mü? soruları sosyal medyada yaşanan sorunlarla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşım devleri Facebook ve Instagram'da bağlantı sorunu yaşandı. "Üzgünüz ancak bir sorun oluştu" hatası Instagram'da yer alırken kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter'dan dile getirdi. Erişim probleminin küresel olabileceği ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Dünya genelinde yaşandığı tahmin edilen Facebook ve Instagram erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kıs süreli yaşanan sonun sonrası uygulamalar yeniden hizmet vermeye başladı.
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1
Mobil cihazlarda yaşanan Instagram ve Facebook sorunu gündeme geldi. İki dev uygulamada güncellenmeme sorunu yaşandı. Dünya gelinde olduğu tahmin edilen problemle ilgili dünya genelinde de çok sayıda Twitter'da paylaşım yapıldı.
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SOSYAL MEDYA NORMALE DÖNDÜ
Facebook ve Instagram'da erişim sorunu kısa süre sonra Türkiye'de normale döndü. Problem sonrası Türkiye'deki kullanıcılar Instagram ve Facebook'a giriş yapmaya başladı.
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FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Facebook'ta da bu akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medya dev Facebook'ta yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı.
Facebook'ta paylaşım yapılamadığını dile getiren kullanıcılar sorunun devam ettiğini bildirdi.
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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, Instagram'da yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşandığı tahmin edildi. Uygulamaya giren kullanıcılar güncellememe sorunu yaşadı.