Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Facebook ve Instagram erişim sorunu

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? Facebook'ta da bu akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medya dev Facebook'ta yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı.



Facebook'ta paylaşım yapılamadığını dile getiren kullanıcılar sorunun devam ettiğini bildirdi.