THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA LİNKİ 2023 | INSTAGRAM Threads hesabı nasıl silinir ve kapatılır? Meta o detayı atladı...

INSTAGRAM THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

Threads profilini silmenin veya kapatmanın iki yolu bulunuyor. Instagram uygulamasını kullanamaya devam etmek isteyenlerin Threads'ı telefonundan silmesi yeterli oluyor. Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Threads hesabınızı dondurmak da bir başka çözüm yolu. Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da Threads kapanacaktır.

Instagram hesabınızı silmek için ise şu adımları izleyebilirsiniz;

-iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

-Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

-Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

-Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

-İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.