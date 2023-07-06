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THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA LİNKİ 2023 | INSTAGRAM Threads hesabı nasıl silinir ve kapatılır? Meta o detayı atladı...

Güncelleme Tarihi:

#Instagram Threads#Instagram Threads Hesap Silme#Instagram Threads Hesap Kapatma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:59

Threads hesap kapatma ve silme işlemi günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. 6 Temmuz Perşembe günü kullanıma sunulan Instagram Threads uygulaması dünya çapında yoğun ilgiyle karşılaştı. Instagram Threads hesabı nasıl silinir? sorusuna cevap arayan kişiler Meta'nın gizlilik politikası hatasıyla karşı karşıya geldi. Twitter’a rakip olarak çıkarılan ve geliştirilen Threads, kısa sürede 10 milyondan fazla üyeye ulaştı. Instagram Threads hesabı silme ve kaldırma işlemi de uygulamayı beğenmeyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Mark Zuckerberg, Threads'in ilk yedi saat içinde 10 milyon kayıt sayısını geçtiğini açıkladı. Threads’te gözden kaçan gizlilik politikası ise kullanıcıların hesaplarını kapatmada ve silmede büyük bir sorun oluşturdu. Peki, Instagram Threads hesabı nasıl silinir ve kapatılır? İşte Instagram hesap kapatma işlemi 2023!

1/3THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA LİNKİ 2023 | INSTAGRAM Threads hesabı nasıl silinir ve kapatılır Meta o detayı atladı...

Instagram Threads hesap silme ve kapatma işlemi yeni çıkan sosyal medya ağıyla birlikte gündeme geldi. Meta’nın yeni sosyal medya ağı Threads çıkar çıkmaz kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg uygulamanın 7 saat içerisinden 10 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Twitter’ın son dönemden aldığı kararlardan ve politikalardan memnun olmayan kullanıcılar Threads’e akın etti. Instagram Threads hesap kapatma işlemi kapsamında Meta'nın gizlilik politikası hatası ise bazı kullanıcıların kafasında karışıklığa yol açtı. Peki, Instagram Threads hesabı nasıl silinir?

2/3INSTAGRAM THREADS HESABI SİLME VE KAPATMA 2023

INSTAGRAM THREADS HESABI SİLME VE KAPATMA 2023

Instagram Threads hesap kapatma işlemleri ile ilgili gözden kaçan bir gizlilik politikası olduğu ortaya çıktı. Threads üyelikleri Instagram hesapları ile bağlantılı olarak yapılıyor. Bu doğrultuda Instagram hesabı olmayanların Threads hesabı açması da engellenmiş oluyor. Fakat Threads hesabı oluşturanlar hesaplarını sildikleri taktirde Instagram hesaplarını da silmiş oluyorlar. Meta'nın ek gizlilik politikasında "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir." ifadeleri yer alıyor.

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3/3INSTAGRAM THREADS HESABI NASIL SİLİNİR

INSTAGRAM THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

Threads profilini silmenin veya kapatmanın iki yolu bulunuyor. Instagram uygulamasını kullanamaya devam etmek isteyenlerin Threads'ı telefonundan silmesi yeterli oluyor.  Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Threads hesabınızı dondurmak da bir başka çözüm yolu.  Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da Threads kapanacaktır.

Instagram hesabınızı silmek için ise şu adımları izleyebilirsiniz;

-iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

-Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

-Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

-Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

-İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram Threads#Instagram Threads Hesap Silme#Instagram Threads Hesap Kapatma

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