Instagram siyah ekran hatası nedir? Çözümü var mı?
iOS 14'ün beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar Instagram'a hikaye atmak istediklerinde siyah ekran hatasıyla karşılaşıyor. Peki Instagram siyah ekran hatasının bir çözümü var mı?
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iOS 14'ün beta sürümü halihazırda kullanılabiliyor. Dileyen herkes ücretsiz olarak bu sürümü yükleyebiliyor. Ancak henüz beta aşamasında olmasından dolayı pek çok sıkıntı da var.
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Instagram uygulaması henüz iOS 14 için optimize edilmediğinden, yayınlanan yeni beta güncellemesini indirenler siyah ekran hatasıyla karşılaşıyor.
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Hikaye atmak isteyenler, fotoğrafları seçtiklerinde siyah ekran görüyor. Instagram'ı kaldırmak veya hesabınızdan çıkış yapıp yeniden giriş yapmak da fayda etmiyor. Bu nedenle ya iOS 13'e geri döneceksiniz, ya da iOS 14'ün final sürümünün yayınlanmasını bekleyeceksiniz.
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Instagram ve Facebook birleşiyor
Instagram, uzun bir süredir Facebook çatısı altında hayatına devam ediyor. Facebook'un tüm sosyal medya araçlarını tek çatı altında toplama hayali ise adım adım gerçek oluyor.
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Instagram'da kullanıcılar herhangi birine mesaj atmak istediğinde sağ üst köşede bulunan DM simgesine dokunmaları yeterli. İlk zamanlara göre çok daha fazla kullanılan ve bir mesajlaşma platformuna dönüşen Instagram için Facebook'un yeni planları ortaya çıktı.
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Facebook, kendine ait mecraları yavaş yavaş bir araya getiriyor ve bu konuda Instagram'da radikal bir adım atmak üzere. Şirket, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger ile Instagram'ın DM özelliğini bir araya getiriyor. Daha doğru bir ifade ile Instagram'ın DM özelliği yok oluyor, Messenger'a dönüşüyor.
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The Verge'te yer alan habere göre Messenger butonu DM butonunun yerine geçecek ve mesajlaşmak isteyenler bu butona dokunduğu anda Instagram'dan ayrılıp Messenger'a geçecek.
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Diğer yandan Instagram'a girdiniz ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına bakıyorsunuz. Ama siz fotoğraflara bakarken kameradan da Instagram size bakıyor!
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Bazı kullanıcılar Instagram'da gezinirken fotoğraf veya video çekmeden yalnızca ana sayfa akışı arasında gezinirken yeşil 'kamera açık' göstergesini gördüğünü ifade etti.
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Haliyle kafalar da karıştı. Instagram'ın başına gelen bir hata mıydı yoksa gerçekten kullanıcılardan habersiz kameraya erişim mi söz konusuydu?
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Instagram'ın bir sözcüsünden gelen açıklamaya göre kullanıcıdan komut gelmediği sürece Instagram'ın kameraya erişmesi söz konusu değil ve bu yaşanan durum tamamen yazılımsal bir sorundan kaynaklanıyor.
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Diğer yandan Instagram'a giren herkesi yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Eklenen yeni özellik ile bakın ne değişecek?
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Hem Facebook hem de Instagram ana sayfasının üzerine, kullanıcılara maske takmaları gerektiğini hatırlatan bir mesaj ekliyor. Facebook’ta yer alacak hatırlatma notunda COVID-19 Bilgi Merkezi’ne, Instagram’daki hatırlatma notunda ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)’ye bağlantılar olacak.
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Ancak asıl radikal değişiklik bu değil! Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...
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Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?
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Instagram'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!
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Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da Instagram'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?
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İşte Instagram'ın resmen hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yüzü.... Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak kısım ise 'beğeni' sayısında gizli...
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Instagram'da fotoğraf attığınızda beğenen kişilerden birinin kullanıcı adı ve 'others' yani 'diğerleri' ibaresini göreceksiniz.
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Yani paylaştığınız fotoğrafın kaç beğeni aldığını sadece siz göreceksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir başkası bunu artık göremeyecek.
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Instagram'da beğeni sayısının bulunduğu kısım artık 'diğerleri' ibaresine yerini bırakmış.
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Instagram henüz bu tasarıma geçmiş değil; ancak her an Instagram'ın yeni arayüzüyle karşılaşabiliriz. Bu elbette Instagram'da çok ama çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor...
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Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.
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Instagram beğeni gizleme özelliği için Instagram CEO’su Adam Mosseri yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren özelliğin ABD’de test edilmeye başlandığı ancak ilk aşamada tüm kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini belirtti.
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Test grubunun parçası olan kişiler bundan sonra beğeni sayısını göremeyecek.
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Şirket, henüz sayılı ülkedeki testlerin sonuçlarını yayınlamadı ancak hedef, insanların platformdaki etkileşim şekillerinin nasıl değişeceğini ya da bu özellikten nasıl etkileneceğini test etmek. Aynı zamanda beğeni baskısını ortadan kaldırmak.
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Test işlemlerinin ilk başladığı ülke olan ve beğeni sayıları gizlenen Kanada'da dün beğeni sayıları tekrar geri gelince kullanıcılar bu duruma biraz şaşırmıştı.
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Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırmasıyla kullanıcıların tepkisi bakalım nasıl olacak?