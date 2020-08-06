Instagram Reels nedir ve nasıl kullanılır? Instagram Reels paylaşım özelliği detayları
Kullanıcıların karşısına yenilikler getirmeye devam eden Instagram Reels özelliğini kullanıma açtı. Instagram kullanıcılarını heyecanlandıran Reels özelliği ile Instagram, kullanıcıların ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşmasına ve düzenlemesine izin verecek. Reels özelliği ile daha keyifli zaman geçirmeye fırsat sunan Instagram, 15 saniyelik videolar çekmeye imkan tanıyor. Peki, Instagram Reels nasıl kullanılır? İşte, Instagram Reels paylaşım özelliği kullanımı ve özellikle ile ilgili ayrıntılar.
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden olan Instagram yepyeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıktı. TikTok kullanıcı kitlesini de hedef alan Instagram, Reels adı altındaki özelliği ile platformu daha da heyecanlı hale getirecek. Ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşımına izin veren uygulama hayata geçerken, Instagram kullanıcıları Reels özelliğini nasıl kullanacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, detaylar
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INSTAGRAM REELS NEDİR?
Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels’a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek. Reels ile sunulan yaratıcı araçlar ve Keşfet sekmesindeki bu yeni bölüm ile Instagram, insanlara içerik üreticisi olma ve dünyanın her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor.
Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.
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NASIL KULLANILIR?
Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli yaratıcı düzenleme araçları sunuyor. Bunlar:
Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek.
Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.
AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.
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Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.
Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.
Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.
Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, tek seferde çekilebiliyor veya galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor.
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NASIL PAYLAŞILIR?
Herkese Açık Hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda Akış’ta, takipçileriyle paylaşabiliyor. Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.Gizli Hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor. Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels’a özel ayrı bir sekmede yer alıyor. Akış’ta paylaşılan Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşılabiliyor.Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.