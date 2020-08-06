Instagram Reels nedir ve nasıl kullanılır? Instagram Reels paylaşım özelliği detayları

NASIL PAYLAŞILIR? Herkese Açık Hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda Akış’ta, takipçileriyle paylaşabiliyor. Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.Gizli Hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor. Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels’a özel ayrı bir sekmede yer alıyor. Akış’ta paylaşılan Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşılabiliyor.Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.