Instagram profil fotoğrafı palyaço engeli ile gündemde! İşte, Instagram profil fotoğrafı yapılamayan o fotoğraf

Instagram'da profil fotoğrafını bu görüntüyle değiştirdiğinizde hesabınızın kapanması sadece 5 saniye sürüyor. Sonrasında ekrana bu uyarı geliyor. Instagram hesabınız kapatılmış oluyor. Kurtarma şansınız elbette var; ancak bir süre hesabınızdan uzak kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sakın denemeyin!



Instagram ve Facebook bu işi algoritmayla çözdüğünden kapatılma işlemi olabildiğince kısa sürüyor. Fotoğrafın kendisi de oldukça tuhaf. Uzmanlara göre insan beyni bu fotoğrafta 'insan yüzü' görmeye ve gözünde oturtmaya çalıştığından ve bunu beceremediğinden birçoklarına rahatsız edici görünüyor.