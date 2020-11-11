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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 14:04 | 

Instagram ne zaman düzelecek? Instagram'da akış yenileme problemi

Instagram'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden akış yenileme problemi, pek çok kullanıcının gündemindeki konu olmaya başladı. İnstagram ne zaman düzelecek sorusu ile mevcut durum hakkında araştırmalarını gerçekleştiren pek çok vatandaş, bu durumun herhangi bir çözümünün olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Instagram ne zaman düzelecek? İşte, Instagram'da akış yenileme problemi hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Instagram akış yenileme problemi ile karşılaşan ve dün akşam saatlerinden bu yana sürekli ayı akış ve paylaşımlarla karşılaşan kullanıcılar, Instagram ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla ilgili Twitter ve Google aracılığıyla araştırmalarını gerçekleştiren pek çok kişi, sorununun nedenini ve çözümünü sorguluyor. Peki, İnstagram ne zaman düzelecek ve çözümü nedir? İşte, o bilgiler

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İnstagram akış yenileme problemi çok az bir kullanıcı kitlesini olumsuz etkilerken, bu durumla karşılaşan bazı kullanıcılar, uygulamadaki hesaplarından komple çıkış yapıp tekrar girerek çözüm sağladığını açıkladı.

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