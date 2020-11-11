Instagram ne zaman düzelecek? Instagram'da akış yenileme problemi

Instagram akış yenileme problemi ile karşılaşan ve dün akşam saatlerinden bu yana sürekli ayı akış ve paylaşımlarla karşılaşan kullanıcılar, Instagram ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla ilgili Twitter ve Google aracılığıyla araştırmalarını gerçekleştiren pek çok kişi, sorununun nedenini ve çözümünü sorguluyor. Peki, İnstagram ne zaman düzelecek ve çözümü nedir? İşte, o bilgiler