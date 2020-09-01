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Magazin
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 09:38 | 

Instagram modeli Lucia Javorcekova tatilde

Instagram'daki 1.7 milyon takipçisine formda kalma, beslenme, makyaj gibi konularla ilgili paylaşımlarıyla ün kazanan Slovak model Lucia Javorcekova tatiline devam ediyor.

Backgrid UK

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Naksos adasında ailesiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lucia Javorcekova, örgü bir bikini tercih etti.

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Üst ve alt parçaları farklı renklerde olan bikinisiyle denize giren Javorcekova, güneşlenirken açtığı saçlarını da topuz yaptı.

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Instagram sayesinde adını duyuran Slovak model, aynı sosyal mecrada birçok giyim ve kozmetik markasının da tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

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Lucia Javorcekova, 2008 yılından bu yana Pavol Javorcek ile evli. Çiftin bu evlilikten 10 yaşında Lenka adında bir kızı bulunuyor.

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Lucia Javorcekova, Instagram'daki kariyerine evlilikten sonra başladı. Aradan geçen zaman içinde de adını ülkesi Slovakya dışında önce İtalya'da duyurdu.

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Son dönemde ise artan takipçi sayısıyla birlikte kendisiyle çalışmak isteyen ünlü firmaların sayısı da artıyor.

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