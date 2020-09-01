Instagram modeli Lucia Javorcekova tatilde

Naksos adasında ailesiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Lucia Javorcekova, örgü bir bikini tercih etti. Üst ve alt parçaları farklı renklerde olan bikinisiyle denize giren Javorcekova, güneşlenirken açtığı saçlarını da topuz yaptı.Instagram sayesinde adını duyuran Slovak model, aynı sosyal mecrada birçok giyim ve kozmetik markasının da tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.Lucia Javorcekova, 2008 yılından bu yana Pavol Javorcek ile evli. Çiftin bu evlilikten 10 yaşında Lenka adında bir kızı bulunuyor.Lucia Javorcekova, Instagram'daki kariyerine evlilikten sonra başladı. Aradan geçen zaman içinde de adını ülkesi Slovakya dışında önce İtalya'da duyurdu.Son dönemde ise artan takipçi sayısıyla birlikte kendisiyle çalışmak isteyen ünlü firmaların sayısı da artıyor.