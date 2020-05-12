Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan işletmeler için destek amacı taşıyan Instagram küçük destek modu, dün akşam itibariyle kullanıcıların erişimine sunuldu. Kapalı olması dolayısıyla pek fazla etkileşime giremeyen işletmeleri Instagram küçük destek hikaye modu aracılığıyla paylaşabilen vatandaşlar, bir nebze de olsa bu işletmelerin görünürlüğüne katkı sağlayıp seslerini duyurmalarına imkan sağlayabiliyor. Peki, Instagram küçük destek nedir ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR?

Instagram küçük destek uygulaması hakkında şu açıklamalarda bulundu;

“İnsanların küçük işletmeleri desteklemesi ve keşfetmesi için yeni yolların yanı sıra işletmeleri müşterileriyle ilgili bilgilendirmek ve müşterileriyle bağlantıda tutmak için daha fazla araç duyuruyoruz."

Instagram ayrıca Messenger uygulamasına özel bir İşletme Gelen Kutusu ekleyerek işletmelerin müşterilerle iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.

Instagram COO Justin Osofsky ise küçük destek hakkında şu açıklamayı yaptı;