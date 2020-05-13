Instagram küçük destek işletme desteği özelliği nasıl kullanılır? Instagram küçük destek paylaşımı nedir?

Instagram küçük destek işlemi birkaç adımda kullanılabiliyor. Bir anda ortaya çıkan Instagram küçük destek özelliği pek çok vatandaş tarafından ilgiyle araştırılmaya başlandı. Instagram küçük destek özelliğinin ne işe yaradığı ve neden kullanıldığı hakkında bilgi edinmek isteyenlerin haricinde İnstagram küçük destek özelliği ile bir işletmeye destek vermek isteyenler de bunu nasıl yapacağını sorgulamaya başladı. Peki, İnstagram küçük işletme desteği özelliği ne işe yarar? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler





Önceki akşam Instagram’da ortaya çıkan küçük destek modu, pek çok vatandaşta ilgi uyandırdı. Hikaye modunda beliren Instagram küçük destek yazısı, kullanıcılar tarafından merak edildi. Asıl kullanım amacı daha sonradan anlaşılan Instagram küçük destek modu, Koronavirüs nedeniyle halihazırda çalışmalarına devam edemeyen işletmeler için destek niteliği taşıyor. Peki, Instagram küçük destek nedir ve nasıl kullanılır? İşte, hikaye modunda beliren küçük destek hakkında detaylı bilgiler



INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR?





Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan işletmeler için destek amacı taşıyan Instagram küçük destek modu, dün akşam itibariyle kullanıcıların erişimine sunuldu. Kapalı olması dolayısıyla pek fazla etkileşime giremeyen işletmeleri Instagram küçük destek hikaye modu aracılığıyla paylaşabilen vatandaşlar, bir nebze de olsa bu işletmelerin görünürlüğüne katkı sağlayıp seslerini duyurmalarına imkan sağlayabiliyor.





Instagram, küçük destek uygulaması hakkında şu açıklamalarda bulundu;

“İnsanların küçük işletmeleri desteklemesi ve keşfetmesi için yeni yolların yanı sıra işletmeleri müşterileriyle ilgili bilgilendirmek ve müşterileriyle bağlantıda tutmak için daha fazla araç duyuruyoruz."

Instagram ayrıca Messenger uygulamasına özel bir İşletme Gelen Kutusu ekleyerek işletmelerin müşterilerle iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.

Instagram COO Justin Osofsky ise küçük destek hakkında şu açıklamayı yaptı;