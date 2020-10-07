İnstagram keşfet yerine reels kapatma nasıl yapılır? İnstagram keşfet nerede?
İnstagram reels özelliği, keşfet bölümünün yerine gelmesinin ardından pek çok kullanıcıyı rahatsız etmeye başladı. İnternet üzerinden 'İnstagram keşfet yerine reels kapatma nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arayan pek çok kullanıcı, reels yerine yeniden keşfet alanının gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, İnstagram keşfet yerine gelen reels kapatma nasıl yapılır? İşte, keşfet alanını yeniden getirmek için gerekli olan detaylar
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İnstagram reels yerine keşfet özelliğini yeniden getirmek isteyen pek çok kullanıcı, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Belirli aralıklarla yaptığı güncellemelerle kullanıcıların tepkilerini ölçen İnstagram, yeni özelliği ile reels videoları bir kademe daha öne aldı. Peki, İnstagram keşfet alanı geri nasıl getirilir? İşte, o konu hakkında bilinmesi gerekenler
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İNSTAGRAM REELS YERİNE KEŞFET NASIL GETİRİLİR?
İnstagram keşfet alanının buton konumunu değiştiren ünlü sosyal medya kuruluşu, keşfet alanını simgeleyen arama butonunu, Direkt Mesaj alanının yanına taşıdı. Dolayısıyla reels alanı ve keşfet alanının aynı anda devam edeceğinin sinyalini vermiş oldu.
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Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels’a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek. Reels ile sunulan yaratıcı araçlar ve Keşfet sekmesindeki bu yeni bölüm ile Instagram, insanlara içerik üreticisi olma ve dünyanın her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor.
Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.