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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 18:58 | 

Instagram hesaplarını kapattıran fotoğraf: Uzak durun

İnternette son günlerde yeniden ortaya çıkan 'tuhaf' bir fotoğraf şaşkınlık yaratıyor. Instagram'da profil fotoğrafı yapan kullanıcıların hesapları 5 saniye içinde kapatılıyor. Peki bu fotoğrafın ardındaki sır ne? Instagram hesapları neden bu fotoğraf yüzünden kapanıyor?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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İnternette hızla yayılan bu esrarengiz fotoğraf, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor.

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Instagram'da profil fotoğrafı olarak bu görüntüyü koyduğunuzda hesabınız 5 saniye içinde kullanılamaz hale geliyor. Kesinlikle denemeyin. Peki bu fotoğrafın ardında ne var?

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Bu fotoğraf aslında yeni değil; yıllar öncesine dayanan bir hikayesi var. Fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor.

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Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi.

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Bu tehlikeli oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek ‘oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor.

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Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlıyor ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılıyor.

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Aksi halde oyuncular, Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor.

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Çocukların oyuna ilgi göstermesi sağlandıktan sonra, oyuncuların kendilerini oyuna devam etmek zorunda hissediyor. Oyun sırasında kendini tehdit altında hisseden çocuklar, içinde bulunduğu bu durumu aile bireylerine açıklayamıyor oyundan çıkamıyor.

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Oyun sürdükçe görevler ciddileşiyor ve çocukların hayatı tehlikeye giriyor. Bu açıdan momo ve mavi balinadan pek de farkı yok.

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Peki bu fotoğrafın kaynağı nedir? Bu akımı kim başlattı?

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Bu gördüğünüz kişi Samuel Canini. Köpek yüzü görünümlü maskeyle poz veren ilk kişi kendisi. Zaten Canini, bir maske tasarımcısı. Ancak Canini'nin bu fotoğrafı farklı amaçla 'birileri' tarafından kullanılmaya başlayınca işler çığrından çıkmış.

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Yani fotoğraf aslında yeni değil; ancak zaman zaman internette gündem olmayı sürdürüyor. Diğer yandan işin Instagram ve Facebook tarafı da var.

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Çocukların hayatlarını tehlikeye sokması nedeniyle Instagram ve Facebook'ta tamamen yasaklı.

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Instagram'da profil fotoğrafını bu görüntüyle değiştirdiğinizde hesabınızın kapanması sadece 5 saniye sürüyor.

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Sonrasında ekrana bu uyarı geliyor. Instagram hesabınız kapatılmış oluyor. Kurtarma şansınız elbette var; ancak bir süre hesabınızdan uzak kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle sakın denemeyin!

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Instagram ve Facebook bu işi algoritmayla çözdüğünden kapatılma işlemi olabildiğince kısa sürüyor.

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Fotoğrafın kendisi de oldukça tuhaf. Uzmanlara göre insan beyni bu fotoğrafta 'insan yüzü' görmeye ve gözünde oturtmaya çalıştığından ve bunu beceremediğinden birçoklarına rahatsız edici görünüyor.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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