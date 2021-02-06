Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?
Sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da kullanıcılar, Instagram dondurma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru ise Dondurulan Instagram hesabının tekrar nasıl aktif edileceği ile ilgili. Peki Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?
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Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün, ancak bu konuda bazı noktalar önemli. İşte, Instagram hesap dondurma hakkında merak edilen ayrıntılar... DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için; 1. Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız. 2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin. 3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın. 4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. 5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.
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Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak. INSTAGRAM HESABINI DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NE ZAMAN AÇILIR? Instagram hesabınızı dondurduktan sonra hemen açabilirsiniz; ancak dondurulan Instagram hesabını açmak bazen 24-48 saat gibi bir zamanı bulabilir. Yani dondurduğunuz Instagram hesabına tekrar giriş yapmak için bu süreyi beklemeniz gerekebilir. Böyle bir durumda "Kullanıcı adı veya şifre yanlış" uyarısıyla karşılabilirsiniz. Ancak belirttiğimiz gibi endişelenecek bir durum söz konusu değil. Kısa bir süre sonra hesabınız yeniden aktif hale gelecektir. Tekrar dondurma işlemini yapabilmek için 1 hafta beklemeniz şart. Instagram, bu 1 hafta şartını kullanıcıların bu işlemi gelişigüzel kullanmaması için uyguluyor.
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Instagram dondurma işlemi yaparak kullanıcılar Instagram hesaplarını diledikleri sürece kapatabilir. Instagram hesaplarını geçici olarak kapatmak isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de dondurulan hesaplarını ne zaman geri açabilecekleri. Peki, dondurulan Instagram hesabı ne zaman açılır? Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün, ancak bu konuda bazı noktalar önemli. İşte, Instagram hesap dondurma hakkında merak edilen ayrıntılar... DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;
1. Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız. 2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin. 3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın. 4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. 5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz. Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak. INSTAGRAM HESABINI DONDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ. DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NE ZAMAN AÇILIR? Instagram hesabınızı dondurduktan sonra hemen açabilirsiniz; ancak dondurulan Instagram hesabını açmak bazen 24-48 saat gibi bir zamanı bulabilir. Yani dondurduğunuz Instagram hesabına tekrar giriş yapmak için bu süreyi beklemeniz gerekebilir. Böyle bir durumda "Kullanıcı adı veya şifre yanlış" uyarısıyla karşılabilirsiniz. Ancak belirttiğimiz gibi endişelenecek bir durum söz konusu değil. Kısa bir süre sonra hesabınız yeniden aktif hale gelecektir. Tekrar dondurma işlemini yapabilmek için 1 hafta beklemeniz şart. Instagram, bu 1 hafta şartını kullanıcıların bu işlemi gelişigüzel kullanmaması için uyguluyor.