Teknoloji Haber Giriş: 06 Şubat 2021 - 01:08 | 06 Şubat 2021 - 01:08

Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da kullanıcılar, Instagram dondurma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru ise Dondurulan Instagram hesabının tekrar nasıl aktif edileceği ile ilgili. Peki Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?