'Instagram fenomeni'nden bir garip savunma: İşlemediği suç kalmadı!

İngiltere, uyuşturucu taciri Instagram fenomeni Rebecca Vieira'yı konuşuyor!25 yaşındaki Vieira, 2017 yılında uyuşturucu maddeler ile yakalanmış ve ilerleyen yıllarda hapis cezasına çarptırılmıştı.Polis baskınında kokain ve eroinin dearalarında bulunduğu pek çok uyuşturucu madde yakalanmıştı.Instagram'da 166 bin takipçisi bulunan Vieira kendisini 'tanınmış kişi' olarak tanıtıyor ve pek çok marka için modellik yapıyor.İngiliz medyasının manşetlerine taşıdığı Vieira gelen tepkiler üzerine ilk defa konuştu.Cezasını kabul ettiğini ve bugüne kadar sessiz kaldığını belirten Vieira, 'Başka seçeneğim olmadığını hissettim. Neyse ki bu durumdan kurtulabildim ama hala kabuslar görüyorum' dedi.Artık daha güçlü bir insan olduğunu belirten Vieira, 'İnsanları ihtiyaç duyduklarında yardım aramaya teşvik ediyorum' dedi.2017 yılındaki olayla ilgili detaylara ulaşan İngiliz medyası Vieira'nın polisin dur ihtarına uymayıp otomobili ile kaçma girişiminde bulunduğunu yazdı.Aynı haberlere göre, yakalanan Vieira'nın arabasından çok sayıda uyuşturucu madde yüksek miktarda nakit para ve iki adet cep telefonu çıktı.2019 yılında Vieira, yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ceza almıştı.