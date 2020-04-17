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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 15:21,

Instagram fenomeni de koronavirüse yakalandı

İranlı Instagram fenomeni Sahar Tabar da dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının kurbanı oldu.

INSTAGRAM

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1SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Gerçek adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada Sahar Tabar adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomenin koronavirüs tedavisi gördüğü ve solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. 

2VİRÜSÜ CEZAEVİNDE KAPTI

VİRÜSÜ CEZAEVİNDE KAPTI

Tabar'ın koronavirüsü, Instagram'daki faaliyetleri nedeniyle bulunduğu cezaevinde kaptığı ileri sürüldü.

3INSTAGRAMDA ÜNLENDİ

INSTAGRAM'DA ÜNLENDİ

Sahar Tabar, 2017 yılında "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 tane ameliyat olan kız" olarak sosyal medyada tanınmıştı. Daha sonra bir makyaj sanatçısı olduğu ve makyajla o görümüne büründüğü ortaya çıktı.

4ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLEMELİYİM DEMİŞTİ

'ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLEMELİYİM' DEMİŞTİ

Sahar Tabar, geçen yılın son aylarında verdiği bir röportajda bütün olup bitenlerden sonra "Annemin sözünü dinlemeliydim" demişti. Tabar, Iran devlet televizyonu IRTV2'de Tabar "sosyal medyada ünlü olmak uğruna hayatı yıkılan çılgın" olarak tanıtıldı. Sahar Tabar, bütün olup bitenlerden pişmanlık duyduğunu belirterek "Annemin sözünü dinlemeliydim" diye konuştu.

5ESTETİK GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

ESTETİK GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Angelina Jolie hayranlığı yüzünden ona benzemek için defalarca estetik operasyon geçirdiği ileri sürülen genç kız, o görüntülerin tamamen makyaj ve filtre olduğunu belirtmişti. Ancak genç kız, dudaklarını yaptırdığını ve yağ aldırdığını da itiraf etmişti.

6TUTUKLANMIŞTI

TUTUKLANMIŞTI

Sahar Tabar, ekim ayının başlarında da "dine hakaret" "ahlaksızlığa teşvik" "İran'daki kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlanarak tutuklanmıştı.

7ŞU ANDA YÜZÜM FOTOĞRAFLARDAKİ GİBİ DEĞİL

'ŞU ANDA YÜZÜM FOTOĞRAFLARDAKİ GİBİ DEĞİL'

İran devlet televizyonuna verdiği röportajda Tabar'ın yüzü buzlandı. Genç kız " Şu anda yüzüm o fotoğraflarda görülene benzemiyor" diye konuştu.

8ÇOCUKLUK HAYALİM ŞÖHRET OLMAKTI

'ÇOCUKLUK HAYALİM ŞÖHRET OLMAKTI'

Genç kız "Annem bana yaptıklarıma bir son vermemi söylemişti. Ama ben onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri anne- babanın sözlerinden daha önemli oluyor" diye konuştu. Sahar Tabar röportajda "Çocukluk hayalimin şöhrete ulaşmaktı" dedi.

9RÖPORTAJ OLAY OLMUŞTU

RÖPORTAJ OLAY OLMUŞTU

Ancak genç kızın bu röportajı ülkede bazılarını kızdırmıştı. Birçok kişi Tabar'ın böyle bir itirafta bulunması için baskı gördüğünü belirterek bu konuda yayıncıları suçladı.

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