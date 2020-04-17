Instagram fenomeni de koronavirüse yakalandı

'ÇOCUKLUK HAYALİM ŞÖHRET OLMAKTI' Genç kız "Annem bana yaptıklarıma bir son vermemi söylemişti. Ama ben onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri anne- babanın sözlerinden daha önemli oluyor" diye konuştu. Sahar Tabar röportajda "Çocukluk hayalimin şöhrete ulaşmaktı" dedi.