Instagram fenomeni de koronavirüse yakalandı

Gerçek adı Fatemeh Khishvand olan ancak sosyal medyada Sahar Tabar adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomenin koronavirüs tedavisi gördüğü ve solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.
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VİRÜSÜ CEZAEVİNDE KAPTI
Tabar'ın koronavirüsü, Instagram'daki faaliyetleri nedeniyle bulunduğu cezaevinde kaptığı ileri sürüldü.
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INSTAGRAM'DA ÜNLENDİ
Sahar Tabar, 2017 yılında "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 tane ameliyat olan kız" olarak sosyal medyada tanınmıştı. Daha sonra bir makyaj sanatçısı olduğu ve makyajla o görümüne büründüğü ortaya çıktı.
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'ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLEMELİYİM' DEMİŞTİ
Sahar Tabar, geçen yılın son aylarında verdiği bir röportajda bütün olup bitenlerden sonra "Annemin sözünü dinlemeliydim" demişti. Tabar, Iran devlet televizyonu IRTV2'de Tabar "sosyal medyada ünlü olmak uğruna hayatı yıkılan çılgın" olarak tanıtıldı. Sahar Tabar, bütün olup bitenlerden pişmanlık duyduğunu belirterek "Annemin sözünü dinlemeliydim" diye konuştu.
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ESTETİK GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Angelina Jolie hayranlığı yüzünden ona benzemek için defalarca estetik operasyon geçirdiği ileri sürülen genç kız, o görüntülerin tamamen makyaj ve filtre olduğunu belirtmişti. Ancak genç kız, dudaklarını yaptırdığını ve yağ aldırdığını da itiraf etmişti.
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TUTUKLANMIŞTI
Sahar Tabar, ekim ayının başlarında da "dine hakaret" "ahlaksızlığa teşvik" "İran'daki kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlanarak tutuklanmıştı.
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'ŞU ANDA YÜZÜM FOTOĞRAFLARDAKİ GİBİ DEĞİL'
İran devlet televizyonuna verdiği röportajda Tabar'ın yüzü buzlandı. Genç kız " Şu anda yüzüm o fotoğraflarda görülene benzemiyor" diye konuştu.
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'ÇOCUKLUK HAYALİM ŞÖHRET OLMAKTI'
Genç kız "Annem bana yaptıklarıma bir son vermemi söylemişti. Ama ben onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri anne- babanın sözlerinden daha önemli oluyor" diye konuştu. Sahar Tabar röportajda "Çocukluk hayalimin şöhrete ulaşmaktı" dedi.
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RÖPORTAJ OLAY OLMUŞTU
Ancak genç kızın bu röportajı ülkede bazılarını kızdırmıştı. Birçok kişi Tabar'ın böyle bir itirafta bulunması için baskı gördüğünü belirterek bu konuda yayıncıları suçladı.