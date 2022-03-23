Instagram çöktü mü, neden açılmıyor 2022? 23 Mart Instagram, WhatsApp ve YouTube erişim problemi ile gündemde! İşte ilk açıklama

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Instagram'da yaşanan sorunun ardından Twitter'da kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi. İşte, o mesajlardan bazıları;



-Sanırım instagram çöktü ya da benim instagramıma çöküldü bir müddet buradayız mecbur



-#instagram ,Çöktüğün twitterda onaylandı.



-instagram çöktü sanırım



-instagram çöktü galiba. allah aşkına şu uygulamanın çökmediği, düzgünce çalıştığı bi ay var mı? bi uygulama her ay nasıl çöker???💆



-instagram çöktü twittera girdik hadi bakalım



-Tek eğlencem instagram, o da benden çok çöküyor!



-Arkadaşlar instagram çöktü galiba,sayfa yenilenmiyor mesajlar gönderilmiyor. Sizde de şu an bu sorun yaşanıyor mu



