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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor 2022? 23 Mart Instagram, WhatsApp ve YouTube erişim problemi ile gündemde! İşte ilk açıklama

#Instagram#Twitter#Sosyal Medya

Instagram çöktü mü sorusu 23 Mart akşamı kullanıcıların gündemine geldi. Sosyal medya devinde son günlerde sık sık yaşanan erişim problemine yenisi eklendi. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında akış yenilememe problemi yaşandı. Küresel çapta da yaşandığı tahmin edilen Instagram erişim sorunu ile ilgili kullanıcılar farklı sosyal medya platformlarından uygulamanın hiç açılmadığını ve internet bağlantı hatası aldıklarını dile getirdi. Öte yandan bazı kullanıcılar aynı dakikalarda WhatsApp ve YouTube'da da problem yaşadıklarını belirtti. Konuyla ilgili ilk açıklama Bakan Yardımcısı Sayan'dan geldi. İşte, 23 Mart WhatsAp, YouTube Instagram DM sorunu hakkında bilgiler.

1/4Instagram çöktü mü, neden açılmıyor 2022 23 Mart Instagram, WhatsApp ve YouTube erişim problemi ile gündemde İşte ilk açıklama

Instagram, Whatsapp, Youtube'da akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram'da açılmama problemi kaynağı hakkında ilk açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sorunun global kaynaklı olduğunu belirtti. Aynı dakikalarda Whatsapp, ve Youtube'da da problem yaşandığı görüldü. Yaşanan sosyal medya sorunu kısa sürede düzelirken kullanıcılar yeniden uygulamalara giriş yapmaya başladı.

2/4İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Akış yenilenemedi hatası, ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme gelen Instagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devinde yaşanan sorun ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sayan açıklamasında, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

3/4KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Instagram'da yaşanan sorunun ardından Twitter'da kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi. İşte, o mesajlardan bazıları;

-Sanırım instagram çöktü ya da benim instagramıma çöküldü bir müddet buradayız mecbur

-#instagram ,Çöktüğün twitterda onaylandı.

-instagram çöktü sanırım

-instagram çöktü galiba. allah aşkına şu uygulamanın çökmediği, düzgünce çalıştığı bi ay var mı? bi uygulama her ay nasıl çöker???💆

-instagram çöktü twittera girdik hadi bakalım

-Tek eğlencem instagram, o da benden çok çöküyor!

-Arkadaşlar instagram çöktü galiba,sayfa yenilenmiyor mesajlar gönderilmiyor. Sizde de şu an bu sorun yaşanıyor mu

4/4WHATSAPP VE YOUTUBEDA SORUN

WHATSAPP VE YOUTUBE'DA SORUN

Instagram'da yaşanan sorun devam ederken aynı dakikalarda mesajlaşma uygulaması Whatsapp ve video uygulaması Youtube'da da sorun yaşandı. Söz konusu soruna ilişkin Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan global kaynaklı problem yaşandığını bildirdi.

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#Instagram#Twitter#Sosyal Medya