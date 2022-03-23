Instagram çöktü mü, neden açılmıyor 2022? 23 Mart Instagram, WhatsApp ve YouTube erişim problemi ile gündemde! İşte ilk açıklama

Instagram, Whatsapp, Youtube'da akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram'da açılmama problemi kaynağı hakkında ilk açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sorunun global kaynaklı olduğunu belirtti. Aynı dakikalarda Whatsapp, ve Youtube'da da problem yaşandığı görüldü. Yaşanan sosyal medya sorunu kısa sürede düzelirken kullanıcılar yeniden uygulamalara giriş yapmaya başladı.
Akış yenilenemedi hatası, ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme gelen Instagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devinde yaşanan sorun ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından açıklama yaptı.
Sayan açıklamasında, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.
Instagram'da yaşanan sorunun ardından Twitter'da kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi. İşte, o mesajlardan bazıları;
-Sanırım instagram çöktü ya da benim instagramıma çöküldü bir müddet buradayız mecbur
-#instagram ,Çöktüğün twitterda onaylandı.
-instagram çöktü sanırım
-instagram çöktü galiba. allah aşkına şu uygulamanın çökmediği, düzgünce çalıştığı bi ay var mı? bi uygulama her ay nasıl çöker???💆
-instagram çöktü twittera girdik hadi bakalım
-Tek eğlencem instagram, o da benden çok çöküyor!
-Arkadaşlar instagram çöktü galiba,sayfa yenilenmiyor mesajlar gönderilmiyor. Sizde de şu an bu sorun yaşanıyor mu
Instagram'da yaşanan sorun devam ederken aynı dakikalarda mesajlaşma uygulaması Whatsapp ve video uygulaması Youtube'da da sorun yaşandı. Söz konusu soruna ilişkin Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan global kaynaklı problem yaşandığını bildirdi.