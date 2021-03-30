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Teknoloji
Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 17:24 | 

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram’da durduruldu hatası

Instagram’ın neden açılmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram’da sorun yaşanıyor. Sosyal ağı kullananlar bunun nedenini araştırmaya başladılar. Peki, Instagram çöktü mü? İşte detaylar

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Instagram’ın çöküp çökmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını dile getirdiler. İşte detaylar

2INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram’a girmek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İŞTE KULLANICI YORUMLARI

Leyla: Yine çöktü iki gözümün çiçeği

Hakan: Instagram hine çöktü herhalde bir tek bende mi durduruldu hatası veriyor?

3INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Instagram’ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

Tekrar Instagram’ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.

Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

Instagram’ı tamamen kapatalım.

Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram ‘ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

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