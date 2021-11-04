Instagram çöktü mü, mesajlar neden açılmıyor? 3 Kasım Instagram DM sorunu ile gündemde
Instagram çöktü mü sorusu 3 Kasım akşamı kullanıcıların gündemine geldi. Sosyal medya devinde son günlerde sık sık yaşanan erişim problemine yenisi eklendi. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında DM mesaj göndermeme sorunu yaşandı. Twitter üzerinden yaşadıkları problemi dile getiren kullanıcılar DM'de mesaj yazamadıklarını ifade etti. Öte yandan Instagram sorununun küresel çapta olabileceği ön görülüyor. İşte, 3 Kasım Instagram DM sorunu hakkında bilgiler.
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Instagram’da akşam saatlerinde DM mesaj gönderememe sorunu yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da mesajlaşamama sorununun kaynağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Son günlerde sık sık adı erişim sorunu ile anılan Instagram'da yaşanan sorun kısa süre sonra bazı kullanıcılar için düzeldi. Sorun hakkında şirketten henüz bir açıklama gelmedi.
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KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI
Instagram'da yaşanan sorunun ardından Twitter'da kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi. İşte, o mesajlardan bazıları;
-Bir çok kullanıcı tarafından instagram mesajları bölümüne ulaşılmıyor.
-instagram mı çöktü yoksa hesabım mı çalındı diye kontrol etmek için günler sonra twittera giriyorum #instagramcoktu
-Insta çökmüş mu die Twittera kontrole geliyorumdur #instagram
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6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI
Sosyal medya platformu Instagram, 4 Ekim'de yaşanan 'büyük sosyal medya çöküşü' sonrası yine bir erişim sorunu yaşanmış. Instagram'da yaşanan problem kısa sürede Twitter'da TT (Trend Topic) olmuştu.
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'HATALI BİR YAPILANMA OLDUĞUNA İNANIYORUZ'
Sosyal Medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 Ekim'de 6 saat süren bir erişim sorunu yaşamıştı. Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verilmişti.