Instagram çöktü mü, mesajlar neden açılmıyor? 3 Kasım Instagram DM sorunu ile gündemde

Instagram’da akşam saatlerinde DM mesaj gönderememe sorunu yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da mesajlaşamama sorununun kaynağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Son günlerde sık sık adı erişim sorunu ile anılan Instagram'da yaşanan sorun kısa süre sonra bazı kullanıcılar için düzeldi. Sorun hakkında şirketten henüz bir açıklama gelmedi.