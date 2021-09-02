Instagram çöktü mü? Instagram’da hikaye atamama ve akış yenileyememe sorunu!
Instagram’ın çöküp çökmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’da akış sorunu yaşadıklarını, bazıları da hikaye paylaşamadıklarını dile getirdiler. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Instagram'da en çok karşılaşılan sorunların çözümleri..
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1
Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da sorun yaşanıyor. Instagram'da en sık karşılaşılan sorunlar arasında akış yenileyememe, server hatası ve durdurulma hatası yer alıyor. Bu hataların yanı sıra uygulamanın güncel olmaması nedeni ile de uygulama kullanımında hata yaşanabiliyor.
2
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram’a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Sorun ABD eyaletlerinde daha yoğun yaşanırken, Türkiye'de de bazı kullanıcılar paylaşımlarında sıkıntı yaşıyor.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da “çalışmayı durdurdu hatası” ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
3
SERVER HATASI
Instagram’da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen “500 Internal Server Error” hatası kullanıcıların Instagram’a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.
4
INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ
Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
Instagram’ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.
Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.
Tekrar Instagram’ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.
Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;
Instagram’ı tamamen kapatalım.
Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.
Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram ‘ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.
5
UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN
Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi gidermiş olabilir. Bu sebeple uygulamanızı güncellemeniz sorunu ortadan kaldırabilir.
6
ÇAKIŞAN UYGULAMALAR OLABİLİR
Aynı kaynakları kullanan uygulamalar çökmeye neden olabilir. Instagram hata vermeden önce açtığınız uygulama hangisiyse onu kapatmayı deneyebilirsiniz.