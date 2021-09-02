Instagram çöktü mü? Instagram’da hikaye atamama ve akış yenileyememe sorunu!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram’a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



Sorun ABD eyaletlerinde daha yoğun yaşanırken, Türkiye'de de bazı kullanıcılar paylaşımlarında sıkıntı yaşıyor.







AKIŞ SORUNU



Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da “çalışmayı durdurdu hatası” ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.