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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden kendi kendine kapanıyor? 31 Ekim “Intagram uygulamadan atıyor” sorunu çözümü…

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#Instagram#Instagram Hata#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 17:02

Instagram'a ulaşmaya çalışan kullanıcılar 'kendi kendine kapanıyor' sorunu ile karşılaşmaya başladı. Sosyal medya uygulamasına giriş yapıldıktan sonra uygulamadan otomatik olarak çıkış yapan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?', 'Instagram neden kendi kendine kapanıyor?' sorularına yanıt arıyor. İşte Instagram hatasının çözümü…

1/4INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ Instagram neden kendi kendine kapanıyor 31 Ekim “Intagram uygulamadan atıyor” sorunu çözümü…



Instagram kullanıcıları, sosyal medya üzerinden uygulamanın hata verdiğini söyleyerek uygulamanın kendi kendine kapandığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı yazısıyla karşılaşırken, diğer kullanıcılar Instagram'a sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor. Peki Son dakika Instagram çöktü mü? Instagram’a neden erişim sağlanamıyor? İşte konuyla ilgili son yaşananlar…

2/4INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları konuyla alakalı olarak paylaşım yapıyor. Birçok kullanıcı Instagram’ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılarda ise hesaplarının askıya alındığını ifade ediyor. Konuyla ilgili Instagram’dan resmi bir açıklama bulunmuyor.

3/4TÜM DÜNYADAKİ KULLANICILAR ETKİLENDİ

TÜM DÜNYADAKİ KULLANICILAR ETKİLENDİ

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

4/4AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ

"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

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#Instagram#Instagram Hata#Sosyal Medya