INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden kendi kendine kapanıyor? 31 Ekim “Intagram uygulamadan atıyor” sorunu çözümü…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları konuyla alakalı olarak paylaşım yapıyor. Birçok kullanıcı Instagram’ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılarda ise hesaplarının askıya alındığını ifade ediyor. Konuyla ilgili Instagram’dan resmi bir açıklama bulunmuyor.