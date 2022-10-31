INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram neden kendi kendine kapanıyor? 31 Ekim “Intagram uygulamadan atıyor” sorunu çözümü…

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Instagram kullanıcıları, sosyal medya üzerinden uygulamanın hata verdiğini söyleyerek uygulamanın kendi kendine kapandığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı yazısıyla karşılaşırken, diğer kullanıcılar Instagram'a sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor. Peki Son dakika Instagram çöktü mü? Instagram’a neden erişim sağlanamıyor? İşte konuyla ilgili son yaşananlar…
Instagram kullanıcıları konuyla alakalı olarak paylaşım yapıyor. Birçok kullanıcı Instagram’ın iPhone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılarda ise hesaplarının askıya alındığını ifade ediyor. Konuyla ilgili Instagram’dan resmi bir açıklama bulunmuyor.
DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."