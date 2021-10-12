Instagram çöktü mü, akış yenileme sorunu devam ediyor mu? İşte son 24 saat içinde Instagram'da en sık yaşanan hatalar
Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da özellikle son dönemde yaşanan sorunlar belli aralıklarla devam ediyor. İnstagram uygulamasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri de akış yenileme problemi. İşte son 24 saatte Instagram'da en çok rastlanan hata raporu
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Son 24 saat içinde İnstagram uygulamasında en sık yaşanan sorunlardan biri sunucu bağlantı kopması olarak dikkat çekiyor. Bu sorunun yaşanması ile birlikte kullanıcıların ekranında akış yenileme problemi meydana geliyor.
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Yaşanan ikinci problemlerden biri de gönderme sorunları. Kullanıcılar sorunun yaşandığı anlarda fotoğraf ve video gönderimlerinde sorun yaşanıyor. Son olarak 11 Ekim tarihinde meydana gelen problem gece 22:00 sularında belli kullanıcılarda başlamış ve gece 01:00 saatlerine kadar sürdüğü görülürken sorunun oldukça fazla kullanıcıyı kapsadığı dikkat çekmişti.
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6 SAATLİK KESİNTİ YAŞANMIŞTI
Sosyal medya platformu Instagram, 4 Ekim'de yaşanan 'büyük sosyal medya çöküşü' sonrası yine bir erişim sorunu yaşanmış. Instagram'da yaşanan problem kısa sürede Twitter'da TT (Trend Topic) olmuştu.
'HATALI BİR YAPILANMA OLDUĞUNA İNANIYORUZ'
Sosyal Medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 4 Ekim'de 6 saat süren bir erişim sorunu yaşamıştı. Facebook'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verilmişti.
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Instagram'a mola ver uyarısı geliyor
Açıklamayı Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg yaptı. Clegg, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığını söyledi.
Facebook sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını belirtti. Facebook yöneticisi, bünyesi altındaki sosyal medya platformu Instagram'da vakit geçiren gençlere de değindi.
"Mola ver" uyarısıyla uygulamaya ara vermeye teşvik edeceklerini ifade etti.
"Bundan sonra daha şeffaf olacağız"
Facebook'un şeffaf olmadığına yönelik eleştiriler de bir diğer tartışma konusu. Facebook yöneticisi Clegg, Facebook'un bundan sonra daha şeffaf olacağını savundu. Kullanıcı güvenliğini sağlamak için yeni yöntemleri hayata geçireceklerini kaydetti.
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16 yaş altındakiler için 'gizli hesap'
Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, artık 16 yaş altındakilerin açtığı hesapları otomatik olarak "gizli hesap" statüsüne alacak. Böylece sadece onaylı takipçiler bu hesapları takip edebilecek, paylaşımları beğenebilecek ve yorum yazabilecek.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Instagram'ın "gizlil hesap" olarak atadığı beş hesaptan sadece birinin kullanıcı tarafından "herkese açık hesap" haline getirildiğini ortaya koydu. 16 yaş altında olup da hesabı gizli hale getirilen, yani özel hesap kategorisine alınan kullanıcılar, hesabını herkese açık hale getirmek istediğinde, Instagram bir uyarı mesajı göndererek özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.
Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu. Uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Şu an zaten hepsi çevrimiçi ve bu gençlerin yaşlarını olduğundan daha büyük göstermesini engelleyecek sağlam bir yöntem de olmadığı için; özellikle onlar için tasarlanmış deneyimler geliştirmek istiyoruz. Bu araçlar ebeveynler ve vasiler tarafından kontrol ediliyor olacak."
Bu çalışmaların yanı sıra şirket, belli bir yaşın altındaki kullanıcıları tespit ederek yasal olmayan hesapları silmek için de yapay zeka sistemi geliştiriyor. Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" teknoloji devlerine, çocukların zararlı içeriğe erişmesini engelleyecek araçları sağlama konusunda sorumluluk yüklüyor.
Instagram, çocuk hakları üzerine çalışan gruplar tarafından, zararlı içeriğin engellenmesi konusunda başarılı olamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Şirket hakkında, Avrupa'da çocukların kullandığı hesaplardaki verilerin kullanımıyla ilgili soruşturma yürütülüyor. Bunlara karşılık olarak sosyal medya platformu Instagram, çocukların korunması üzerine bir dizi önlem geliştirdi.
Mart ayında, 16 yaşından büyük kullanıcıların 16 yaş altı kullanıcılara doğrudan mesaj atmasını engelledi. Yetişkin Instagram kullanıcıları, sadece kendilerini takip eden 16 yaş altı kullanıcılara mesaj atabilecek. Ancak sistem, kullanıcıların hesaplarını açarken bildirdikleri yaşa dayanıyor. Yani kısıtlamalardan kaçınmak isteyen çocuk yaştaki kullanıcılar, yaşları konusunda yanlış bilgi verebilir.
Instagram, son kuralların "doğru dengeyi bulmak üzere getirildiğini" söylüyor: "Eskiden beri genç kullanıcılara herkese açık ya da özel hesap seçeneğini sunuyoruz. Ancak son araştırmalarımız, herkese açık olmayan özel hesapları tercih ettiklerini gösteriyor."
Instagram'ın getirdiği bir başka değişiklik de, "potansiyel olarak şüpheli davranışlar sergileyen" hesapların engellenmesi. Bunlara örnek olarak da kısa süre içinde çocukların hesaplarına mesaj gönderen ya da takip etmeye başladığı için askıya alınmış hesapları gösteriyor.
Bir yandan da "daha tedbirli bir yaklaşım" kapsamında Instagram, reklam verenlerin, belli bir yaşın altındaki kullanıcılara ilgileri ve arama motorlarındaki geçmişlerine göre değil, sadece yaşlarına, cinsiyetlerine ve bulundukları bölgeye dayalı reklam vermesine izin verecek.